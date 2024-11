Mazón admite fallos en la gestión de la DANA y liga su futuro a la «reconstrucción»

El PP valenciano se ha movilizado este viernes para que quede claro que está con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Diputados nacionales, senadores y altos cargos se dejaron ver por Les Corts. El estado anímico del partido es el mismo que el que se vive en la calle. Hay tristeza, rabia y mucha preocupación. Sin embargo, en el ambiente ha habido una palabra que se ha repetido en los pasillos del hemiciclo: «Déjà-vú». No es la primera tragedia que pone a Valencia en el punto de mira internacional y en la que además, es un presidente popular el que está al frente. Ya ocurrió con el accidente de metro de 2006. Nadie está dispuesto a repetir errores del pasado.

«Si no soy capaz de liderar la recuperación no optaré a la reelección». Con este mensaje, ha asumido esa dimisión «en diferido» que aconseja la dirección nacional para intentar laminar, como si de una tromba de agua se tratase, el efecto de una DANA que ha devastado Valencia.

Mazón ha comparecido durante más de dos horas en una intervención en la que ha pedido perdón y ha admitido fallos. «Negarlos es imposible, no sería útil y supondría no haber entendido nada».

Ha justificado esos errores en una situación completamente inesperada, recordando que estaban preparados para afrontar precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas, pero las lluvias no solo fueron mucho más fuertes, sino que llegaron acompañadas de ocho tornados.

«El sistema no respondió como debería. Fallaron demasiadas cosas, falló el sistema entero ante un fenómeno de una magnitud insólita. Se hizo lo mejor que se pudo, pero fue insuficiente. Hacemos autocrítica».

Tras asumir su parte, el presidente ha repartido responsabilidades sobre la gestión y ha vuelto a poner como blanco de sus críticas la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Mazón ha recordado que es la responsable de informar sobre el caudal que circulaba por el barranco del Poyo y cuyo desbordamiento causó la mayor parte de las víctimas mortales. Ha vuelto a decir que durante más de dos horas no se actualizaron los datos del caudal que bajaba por el barranco del Poyo, que llegó a ser mayor que el del río Nilo. «La última medición a las 20 horas era de 2.282 metros cúbicos por segundo».

En este punto, remarcó que, según el plan especial de riesgo de inundaciones de la Generalitat, debe avisar cuando se superen los 150 metros cúbicos por segundo.

La ausencia de Mazón

Mazón se ha defendido de no haber llegado hasta pasadas las 19 horas al Centro de Coordinación de Emergencias de L’ Eliana. Ha dicho que mantuvo su agenda de «presidente plenamente consciente de la situación meteorológica, en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en los días anteriores y horas previas».

No ha habido alusión al almuerzo que le mantuvo ausente de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), constituido a las 17 horas y ha afirmado que la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, se encargó de estar en contacto con Delegación de Gobierno. «Los recursos estaban en prealerta y la gestión se estaba desarrollando como en ocasiones anteriores».

Ha afirmado que cuando le avisaron de que la situación de la presa de Forata se agravaba se personó en el Cecopi. «No fue necesario que nadie me pusiera al día y no retrasé ni un segundo las tareas que se llevaron a cabo».

La segunda parte de su discurso la dedicó a explicar las medidas presentadas para lograr superar esta catástrofe en el plano económico, pues las 217 víctimas mortales son irreparables.

«La recuperación no será fácil, si lo dijésemos no estaríamos pisando la realidad». Ha expuesto la batería de ayudas puesta en marcha hasta el momento y ha recordado que ya se ha presentado un plan que requiere una inversión del Gobierno central de 31.000 millones.

Dimisión inmediata

La oposición ha hecho su papel. Sus intervenciones fueron muy duras. El síndic del PSPV, José Muñoz, ha pedido al PP que destituya a Mazón y nombre un presidente «técnico y de transición». Si lo hace, se comprometió a tener los votos socialistas. Este presidente duraría hasta 2025, año en el que se convocarían elecciones autonómicas adelantadas.

«¿Nadie le ha dicho que tiene que dejar de preocuparse por su carrera política y empezar a preocuparse por el Código Penal?», le preguntó el portavoz socialista, quien negó que Mazón tenga «autoridad moral para reconstruir nada», pues es un «obstáculo».

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le ha reclamado la dimisión porque ya lo hizo «el 29 de octubre cuando en una situación de emergencia se fue de comilona y se incorporó horas tarde al Cecopi».

Incluso el portavoz de Vox, José María Llanos, le ha reprochado haber confundido «lo que no ha funcionado bien con lo que no se ha hecho bien». Aunque le ha ofrecido la ayuda de su partido para afrontar la reconstrucción, ha criticado su gestión al frente de la emergencia, pues anunció que las lluvias se iban a desplazar hacia Cuenca cuando eso aún no había ocurrido, «debería haber esperado a que eso pasase».

Mazón ha cerrado su intervención garantizando que su objetivo es restituir lo que se merecen los valencianos y aunque ni PSPV ni Compromís están dispuestos a apoyarle, volvió a pedir «altura de miras» y trabajar «codo con codo».

El último mensaje lo ha dirigido a la ciudadanía. «A pesar de la tragedia, estamos aquí para decirles que estas Corts y la Generalitat no escatimarán esfuerzos en esta recuperación, no dejaremos de trabajar lo que sea necesario hasta que cada familia entre de lleno en la recuperación».