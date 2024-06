Mazón advierte a Sánchez de que activará todos los mecanismos disponibles contra una financiación "singular" para Cataluña

El president de la Generalitat, Carlos Mázon, activará todos los mecanismo que le permiten la ley, el Estado de Derecho y el Estatut de Autonomía, para hacer frente a "la quiebra de la igualdad" entre personas y territorios que, a su juicio, lleva a cabo el Gobierno de España.

Mazón se ha pronunciado así, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de Les Corts, después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya asegurado que el Gobierno quiere impulsar una "reforma global" del modelo de financiación autonómica que, a la vez, atienda las "singularidades" de determinados territorios como Cataluña.

"Es intolerable si se avanza en ese camino", ha manifestado Mazón, quien ha advertido de que se está ante una nueva "humillación" por parte del Gobierno a todos los españoles para "intentar mantenerse en el sillón" Pedro Sánchez o "meter en el sillón a Salvador Illa a cualquier precio".

El president ha anunciado que su Consell va a activar, junto con la Abogacía de la Generalitat y de forma preventiva, todos los recursos y mecanismos que la ley, el Estado de Derecho, el Estatut de Autonomía y el estar en el gobierno autonómico les permite "para luchar contra la enésima e inaudita deriva de desigualdad".

Así, ha señalado que van a realizar los estudios jurídicos correspondientes "para estar preparados para lo que se está anunciando", pues, según ha denunciado, "con el Gobierno de Sánchez no se trata solo de actuar cuando nos ningunean, sino que nos obligan a trabajar en prevención".

El president ha denunciado que la Comunitat Valenciana, que es la autonomía peor financiada, tenga que escuchar cómo se ofrece una financiación singular y una condonación de la deuda singular a Cataluña, "como si fuera un país o una república independiente".

"¿Les van a hurtar el dinero a los alicantinos, valencianos y castellonenses, el que nos corresponde, el que nos merecemos y el que es justo, para dárselo en exclusiva al separatismo por unas horas más, por un sillón más, por un minuto más en el poder?", se ha preguntado.

"Cuando pensamos que no había más límites que cruzar, nos tenemos que enterar de la consagración definitiva del principio de desigualdad, de la ruptura de la igualdad territorial, del chantaje y del privilegio en España", ha criticado.

Mazón ha reconocido a Sánchez su capacidad para "sorprendernos a todos para mal", pues no se podía imaginar esto, pero ha añadido que su sorpresa no significa falta de reacción, pues buscará todo el apoyo no solo jurídico, sino también social y parlamentario contra esa medida.

Sobre si buscará el apoyo de otras autonomías, Mazón ha dicho que "la unión hace la fuerza y la coordinación, respetando la pluralidad de cada territorio, es conveniente y es necesaria", y ha manifestado que cuantas más comunidades estén "en contra de la desigualdad" será mejor para España en general y para la Comunitat en particular.

Preguntado por los recursos que la Comunitat ha recibido del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el president ha considerado que "faltaría más" que esta autonomía no fuera la que más recibe siendo la peor financiada, y ha dicho que eso no es voluntad del gobierno, sino obligación.

"Después de ver lo de la financiación singular para Cataluña me espero cualquier cosa, pero sería el acabose que no tuviéramos más FLA que los demás", ha indicado, y ha apuntado que si eso ocurriera, no solo usaría todos los recursos que le da la ley, sino que cogería una cadena y se ataría a la Moncloa.