Mazón entrega a la comisión de Les Corts 26 llamadas que hizo la tarde del día de la dana

Presidencia de la Generalitat ha enviado a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana del 29 de octubre de 2024 un listado de 26 llamadas del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, entre las 17:37 horas y las 23:29 horas de ese día, efectuadas desde su teléfono y el de un colaborador.

El escrito, al que ha tenido acceso EFE, enumera las llamadas que hizo el presidente desde su teléfono móvil corporativo, tanto por teléfono como vía WhatsApp, así como las atendidas y realizadas por Mazón desde el teléfono de un colaborador "cuando los problemas técnicos ocasionados por la dana le impedían utilizar su móvil corporativo".

La primera llamada que se cita es a las 17:37 horas a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y se enumeran dos llamadas al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (a las 21:27 y 21:31 horas), y tres a la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera (a las 20:22, 20:55 y 21:03 horas).

Entre las 17:37 horas y las 20:10 horas, antes de la llegada del presidente al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), éste realizó o atendió 16 llamadas, seis de ellas con la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa penal por la gestión de las riadas. Esas llamadas fueron a las 17:37, 18:16, 18:25, 18:30, 19:43 y la última, a las 20:10, se produjo un minuto antes del envío del primer mensaje Es-Alert que Emergencias envió aquella noche a la población.

Mazón también habló con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en tres ocasiones antes de llegar al Cecopi, a las 17:46, a las 18:25 y 18:27.

A las 18:28 habló con el alcalde de Cullera, a las 18:48 con el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González, a las 18:57 con el síndic del grupo parlamentario popular, Miguel Barrachina (dos veces), a las 19:34 con el secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación, José Manuel Cuenca, a las 19:42 con la directora general de la secretaría del gabinete del presidente, Pilar Montes, y a las 19:44 con la directora general de Relaciones Institucionales, María Jesús García.

Desde el teléfono de su colaborador habló con Teresa Ribera a las 20:22.

Con posterioridad a su llegada al Centro de Emergencias de l'Eliana, donde se celebraba el Cecopi, que tuvo lugar a las 20:28 horas, Mazón mantuvo dos conversaciones con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a las 20:55 y 21:03.

Posteriormente habló con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a las 21:27 y 21:31 horas, las cuatro siguientes llamadas fueron con el entonces presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, a las 21:33, 22:12, 22:28 y 22:37 horas; y la última llamada de aquella jornada fue con el presidente del Gobierno Vasco, Imanol Pradales, a las 23:39 (anteriormente Pradales había enviado un whatsapp a Mazón a las 23:11 horas).