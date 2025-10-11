Mazón y López Miras no irán a la Fiesta Nacional en Madrid para seguir la evolución tras el temporal de lluvias

La dana Alice ha dejado dos bajas en la lista de presidentes autonómicos para la celebración del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional ni a la posterior recepción ofrecida por Sus Majestades los Reyes de España. Ni el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ni su homólogo murciano, el presidente Fernando López-Miras, acudirán a la capital de España como tenían previsto tras los estragos en sus respectivas regiones de la dana Alice.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras,se lo comunicó personalmente al Rey Felipe VI, al que agradeció su llamada para interesarse por la situación en la Región de Murcia y que "siempre esté al lado de los ciudadanos" de esta tierra.

López Miras le transmitió esta mañana que no podrá asistir a los actos con motivo del Día de la Fiesta Nacional que se celebra en Madrid. "La prioridad es evaluar los daños y agilizar la vuelta a la normalidad en las zonas más afectadas", ha dicho el presidente murciano.

Por su parte, Mazón canceló su visita ante la "variabilidad de las previsiones meteorológicas para esta noche y mañana en la Comunitat Valenciana". Según fuentes de la Generalitat Valenciana, el presidente valenciano no acudirá a estos actos ante la "persistencia, acumulación y especialmente debido a la variabilidad de las previsiones meteorológicas para esta noche y mañana en la Comunitat Valenciana".

La Comunitat Valenciana está desde el pasado 9 de octubre en alerta por el paso de la dana Alice, que ha llevado a activar alertas meteorológicas en distintas zonas de la región, y mañana seguirá activa la alerta naranja en el litoral norte de Castellón y la amarilla en el litoral sur de Castellón, el litoral norte y sur de Valencia y el litoral norte de Alicante.