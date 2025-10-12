Las lluvias en Valencia sacan a la luz los restos de un hombre fallecido hace 15 años en su casa

Las intensas lluvias registradas en la ciudad de València en los últimos días han sacado a la luz un caso estremecedor que llevaba más de una década oculto. Los servicios de emergencia hallaron el esqueleto de un hombre fallecido hace unos 15 años en el interior de su vivienda, después de que un atasco en el desagüe provocara una inundación que filtró un líquido oscuro y maloliente, alertando a los vecinos de la calle Luis Fenollet.

Cuando los equipos accedieron al domicilio, encontraron el cuerpo sin vida, tendido en el suelo de una de las habitaciones y todavía vestido. Los primeros indicios apuntan a que el fallecimiento se habría producido por causas naturales, aunque será la autopsia la que determine con precisión tanto la fecha como las circunstancias exactas de su muerte.

Los testimonios de los vecinos sugieren que el hombre llevaba desaparecido más de una década. Algunas personas que residían en el edificio recuerdan haber percibido un olor extraño ya en 2014, sin llegar entonces a imaginar el origen. El hallazgo ha causado un fuerte impacto en la comunidad, sorprendida por el hecho de que su ausencia pasara desapercibida durante tanto tiempo.

El caso ha destapado también importantes anomalías administrativas. A pesar de su fallecimiento, la pensión continuó cobrándose con normalidad sin que se le exigiera la tradicional fe de vida anual. Además, se acumuló una deuda de más de 11.000 euros en cuotas comunitarias, lo que plantea interrogantes sobre los mecanismos de control tanto en el ámbito vecinal como en el de la seguridad social.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación y trabaja con varias hipótesis, aunque por el momento no existen indicios de criminalidad. Los análisis forenses serán fundamentales para esclarecer el momento exacto del fallecimiento y las causas que lo provocaron. Paralelamente, las autoridades deberán determinar cómo fue posible que el caso pasara inadvertido durante tantos años, así como las irregularidades administrativas detectadas.