Mazón: "El PSPV se ha traicionado a sí mismo y a todos los valencianos"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha acusado este viernes al PSPV-PSOE de "traición" por romper el consenso en la Plataforma Per un Finançament Just y ha denunciado que el cambio de postura es por "seguidismo" a Pedro Sánchez con respecto al "cuponazo injusto" a beneficio de Cataluña.

Minutos antes de asistir a la inauguración de Alicante Gastronómica, en Fira Alacant de Elche, Mazón se ha dirigido a los periodistas ante "la gravedad" de lo que ha ocurrido en un foro donde todos los partidos habían consensuado sus posturas "durante mucho tiempo" en materia de financiación.

Tras recordar que la Taula se reunía hoy para ratificarse con las necesidades de financiación en lo relativo al sistema de financiación, la de necesidad de un fondo transitorio de nivelación y de abordar la problemática de la deuda, Mazón ha lamentado que "el PSOE ha roto el consenso esta mañana" y ha añadido que lo ha hecho "con acuse de recibo, de frente y mirándonos a los ojos a todos".

"No alcanzo a comprender y a justificar la traición sin precedentes a sí mismos y a cinco millones de ciudadanos sobre", ha señalado el jefe del Consell, un fondo transitorio de nivelación que nos equipare, como mínimo, al resto de España".

El también presidente del PPCV ha indicado que el PSPV-PSOE ha tenido "el cuajo" de tomar esta nueva postura cuando "hace solo un año el propio presidente (Ximo) Puig y el PSOE exigía y reclamaba" lo acordado dentro la Taula.

"Lo que ha ocurrido es muy grave", ha subrayado Mazón, para quien "el PSOE no tiene más remedio que abandonar la mesa de la Taula Per un Financament Just de manera inmediata".

"Tiene que rectificar ya, no puede pasar un minuto más y tiene que pedir perdón a todos los ciudadanos valencianos por traicionar sus intereses, que son los que tienen que ver con la Sanidad, los Servicios Sociales y la Educación Pública", ha continuado.

Para Mazón, la decisión de los socialistas valencianos no tiene "más justificación que el seguidismo de Pedro Sánchez y arrodillarse ante el 'cuponazo' injusto que se está perpetrando con el separatismo catalán".

"No encuentro otra explicación, argumentación ni ningún tipo de recurso que", ha repetido el president, "pueda justificar esta traición del socialistas valencianos a los intereses de nuestra comunidad".