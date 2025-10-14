Mazón será el primer político en comparecer ante la comisión de la dana en el Congreso y Sánchez, el último

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, será el primer político en comparecer, previsiblemente a finales de noviembre, ante la Comisión investigadora de la dana en el Congreso, a la que también acudirá el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo hará en último lugar.

Así se desprende de una lista de comparecientes que serán llamados a testificar ante esa comisión, consensuada por PSOE, Sumar, Podemos y la diputada de Compromís Àgueda Micó, y a la que ha tenido acceso EFE este martes.

La Mesa de la Comisión se dará primero cita mañana en el Congreso para acordar la fecha en la que se celebrará la siguiente sesión de la comisión al completo la próxima semana, y en la que se aprobará el plan de trabajo, que incluye el listado de comparecientes.

La Comisión del Congreso a cargo de investigar la gestión de la dana de Valencia, que se saldó el 29 de octubre de 2024 con más de 200 muertos, tiene previsto comenzar sus comparecencias el próximo mes.

El plan de trabajo constará de dos partes: una primera fase centrada en la investigación, que contará con los testimonios de víctimas y autoridades de la Generalitat valenciana, comenzando por el presidente Mazón, y una segunda etapa en la que se abordarán temas de la reconstrucción, y donde intervendría Sánchez.

La sesión de la próxima semana se celebrará antes del funeral oficial por las víctimas, programado para el próximo día 29, tras lo que continuarán las comisiones.

Según fuentes parlamentarias, la citada lista de comparecientes ha sido pactada en un 90 % por PSOE y SUMAR e incluye alguna aportación propuesta por la diputada Águeda Micó, del Grupo Mixto, y Podemos.

También se prevé que vaya a comparecer el líder popular Alberto Núñez Feijóo, cuyo nombre figura en la mencionada lista, donde aparecen también varios ministros y otros políticos como Salomé Pradas Tent, exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana o Teresa Ribera Rodríguez, ex vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.