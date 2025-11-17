La ministra Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el curioso mote a María Jesús Montero de la consellera de Hacienda valenciana

La Generalitat Valenciana espera más bien poco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Son trámites que tiene que cumplir el Gobierno para dar la sensación de falsa normalidad", ha dicho la consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, minutos antes de entrar a la reunión este lunes en el Ministerio de Hacienda. "Venimos por responsabilidad y por respeto institucional, pero al mismo tiempo convencidos de que no nos gusta la deriva que está tomando esta institución", ha afirmado Merino, que ha acudido acompañada del secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, y del director general de Financiación, Nicolás Jannone.

La consellera valenciana ha criticado que "en 7 años apenas ha habido avances" en la reforma del sistema autonómico de financiación y ha lamentado que sea el último punto en la reunión. "Nos da también la impresión de que lo han metido un poco de relleno, para que no nos quejemos de de que queremos hablar de ese punto", ha aseverado.

Merino ha señalado directamente a la ministra María Jesús Montero por la "parálisis" en el sistema de financiación y ha llegado a utilizar un símil novelístico para mostrar sus dudas sobre los cambios de opinión. "Es una especie de Dr.Jekyll y Mr. Hyde, porque no sabemos qué ministra Montero vamos a tener hoy. ¿Tenemos a la ministra del Gobierno de todos los españoles, tenemos a la candidata de Andalucía o tenemos a la Montero que es ministra sanchista y que está siempre dispuesta a hacer concesiones al separatismo?", ha llegado a decir la consellera.