Valencia ordenará cerrar los colegios con alerta naranja en las zonas inundables

Cada vez que se activa una alerta por lluvias surge la misma duda en las familias, ¿se suspenderán las clases? La responsabilidad de tomar esta decisión recae en los Ayuntamientos y el criterio no siempre depende del "color" de esta alerta. A partir de ahora, en Valencia siempre que haya una alerta roja los centros permanecerán cerrados, pero también se decretará la misma medida con alerta naranja para todos aquellos colegios (19 en total) que están en zonas que el Patricova califica como zona inundable o que quedaron inundadas en la dana.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz municipal y concejal de Protección Civil, Juan Carlos Caballero, que ha explicado los acuerdos adoptados por la Junta Local de Seguridad. El Consell había establecido que, con aviso naranja por lluvias, deberá suspenderse la actividad educativa regalada y no reglada en las zonas inundables. Pero en el municipio de València se suspenderán las clases no solo en las zonas inundables, sino también en las pedanías afectadas por la dana.

