Mónica Oltra, más fuerte que nunca: "Viva la primavera y la resistencia"

La ex vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra,no puede dar por cerrado su periplo judicial. Si bien el pasado mes de abril, se conocía el sobreseimiento de la causa judicial abierta contra ella y otras 14 personas más por la actuación desarrollada por la Conselleria que dirigía tras la denuncia de abusos de una menor, este jueves la Audiencia Nacional ordenaba la reapertura de la causa. El argumento principal de la Sala es que en el momento procesal actual, había quedado en la instrucción, no se puede determinar que no haya habido infracción penal.

Compromís, que había celebrado el archivo como un triunfo definitivo, salió a denunciar la "persecución política" a la que ha estado sometida la que ha sido todo en Compromís. Sin ella, y en esto no hay divisiones en esta coalición de partidos, nunca hubiesen llegado a las instituciones.

La vicepresidencia de la Generalitat con competencias en Igualdad y Políticas Inclusivas, la Conselleria de Educación, Agricultura o Economía quedaron en manos de Compromís durante ocho años. También la Alcaldía de la tercera capital de España. Joan Ribó arrebató la vara de mando al PP en 2015.

Además, sus cargos se repartieron por las diferentes departamentos del Botànic, pues en el Consell de coalición que lideró Ximo Puig y en el que entró Unidas Podemos en 2019, se apostó por el "mestizaje", de tal manera el partido estuvo presente en todas las Consellerias del Consell.

Oltra ha mantenido silencio durante estos meses. Sus apariciones públicas han sido escasísimas. Tanto es así que la única que se puede destacar es su presencia en la asamblea que Iniciativa celebró en mayo.

Oltra utilizó las redes sociales para enviar un mensaje que dice mucho sobre su estado anímico.

Con la foto de una flor, "que se ha abierto en mi casa". "¿Coincidencia o señal? Hoy que en el calendario muere la primavera ella demuestra que seguirán naciendo flores y que no se puede matar la primavera. Viva la primera, la vida y la resistencia encarnada en esta pasionaria. ¡Y bienvenido el verano!

Su mensaje ha recibido numerosas muestras de apoyo en redes sociales completando así las declaraciones a su favor que hicieron ayer no solo miembros de Compromís, sino también de Sumar y Podemos.

Este viernes, el que fue asesor de Oltra en su etapa del Consell y que sigue siendo una de las personas de su máxima confianza ha publicado un tuit con un claro mensaje: "Buenos días. Con una sonrisa y buen humor, repito: Buenos días". Ha compartido, como hizo, el día que se conoció la imputación de Oltra, un video de Pepe Rubianes en el que el cómico afirma: "Notarán la presencia del facha por el olor a mierda que despide desde la butaca”.