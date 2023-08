Naranjeros de Suráfrica tildan de "proteccionismo" las medidas fitosanitarias aplicadas a sus envíos infestados de plagas

La publicación por parte de la Unión Europea (UE) de las detecciones de plagas y enfermedades en las importaciones citrícolas procedentes de Sudáfrica y otros países terceros ha recrudecido la guerra entre el sector citrícola europeo y el sudafricano.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) tacha de “indignante” la reacción que ha manifestado la Asociación de Productores de Cítricos de Sudáfrica (CGA, siglas en inglés), la cual, “en lugar de agachar la cabeza, reconocer sus reiteradas interceptaciones de frutas infestadas de plagas y comprometerse a mejorar los controles para garantizar la seguridad fitosanitaria de sus envíos a Europa, acusa a la UE de imponer unas normas irracionales contra la mancha negra (Phyllosticta citricarpa) y solicita al gobierno sudafricano que presente un litigio oficial ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por proteccionismo”.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “las excusas, las acusaciones y las amenazas con que responden los citricultores sudafricanos ante las 22 detecciones de mancha negra en lo que llevamos de campaña (frente a una en 2022 y dos en 2021), lo único que demuestran es la incapacidad o la nula voluntad de cumplir las mínimas reglas de seguridad fitosanitaria que se establecen para evitar la entrada y propagación de esta enfermedad de cuarentena”. Por ello, el dirigente agrario pide a la UE que “no ceda al chantaje de la CGA y cierre la frontera a los cítricos procedentes de Sudáfrica mientras este país no quiera o pueda garantizar su seguridad fitosanitaria”.

Ante las palabras de la CGA de que la mancha negra “es una cuestión estética que solamente afecta a un porcentaje minúsculo de la fruta exportada como resultado de las medidas de control”, AVA-ASAJA asegura que “se trata de una enfermedad con efectos devastadores que, según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), se adapta perfectamente al clima mediterráneo. No en vano, ya está expandiéndose en la citricultura de Túnez y se acaba de detectar un positivo en cargamentos de Egipto”.

AVA-ASAJA también considera “muy grave que la CGA incluso llegue a cuestionar el sistema de control que determina el número de detecciones de mancha negra”. El comunicado sudafricano señala que “se ha establecido un patrón de clasificaciones erróneas de CBS. En Bélgica y Portugal las pruebas de CBS han demostrado ser poco fiables y han dado lugar a falsos positivos. Por ejemplo, Portugal afirma haber interceptado CBS entre la fruta del Cabo Occidental, si bien se ha demostrado que esta plaga está completamente ausente en la provincia”. En este sentido, Aguado reclama que “se den todas las aclaraciones respecto a este falso positivo y, en caso de que la enfermedad haya entrado en el Cabo Occidental, se incluya entre los territorios afectados por la mancha negra”.

Falsa polilla

Por otra parte, la organización agraria valenciana resalta que “la CGA no ha hecho ninguna mención a las dos detecciones de falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) en sendos cargamentos de naranjas y pomelos. Nosotros sí le damos la importancia que merece. Si se ha producido una interceptación en naranjas, eso significa que Sudáfrica no está haciendo bien el tratamiento en frío, porque ese mecanismo evitaría la presencia de dicha plaga. Y si se ha producido una detección en pomelos, eso nos lleva a exigir una vez más que el tratamiento en frío se extienda a los pomelos y las mandarinas, al entrañar el mismo riesgo fitosanitario”.

Aguado concluye que “la UE no puede parecer la mala de la película. Todas las potencias citrícolas establecen las medidas que sean necesarias para tratar de impedir la introducción de nuevas plagas y enfermedades. La UE no debe bajarse los pantalones ante los grandes importadores de productos vegetales, sino decir alto y claro ‘no a la mundialización de las plagas’ y ‘sí a la seguridad fitosanitaria europea’, y más si cabe cuando la legislación comunitaria es la más restrictiva en uso de materias activas fitosanitarias y, por tanto, carecemos de soluciones efectivas contra estas amenazas”.