Noviembre comienza con temperaturas con pocos cambios y lluvia probable el domingo

Noviembre comienza este sábado con un fin de semana de temperaturas con pocos cambios y probables lluvias débiles y dispersas en la mitad norte de la Comunitat Valenciana a primeras horas y al final del día en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, y rachas muy fuertes en el norte de Castellón.

Aemet prevé para hoy sábado cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, aumentando a cielo nuboso en la mitad norte a últimas horas, intervalos de nubes bajas en zonas del litoral sur por la mañana, y temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en Valencia y ligero ascenso de las máximas en el interior de Castellón.

El viento soplará del oeste, moderado en el litoral central y flojo en el resto, con intervalos de suroeste moderado en el litoral de Alicante por la tarde.

Precipitaciones débiles el domingo

Mañana domingo habrá intervalos nubosos, más abundantes la primera mitad del día, yprobables precipitaciones débiles y dispersas en la mitad norte a primeras horas y al final del día en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o sin cambios, y las máximas en descenso en el interior de Castellón y con pocos cambios en el resto. El viento será del oeste, flojo ocasionalmente moderado, y la segunda mitad del día tenderá a noroeste moderado en el norte de Castellón, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas, y se darán intervalos de este y nordeste moderado en el litoral central.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes:

Castellón 23,7 y 13,5 grados

València 24,8 y 15,9 grados

Alicante 24,2 y 12,5 grados

Predicción marítima

Aguas costeras de Castellón: Variable 2 a 3, localmente SW 4 en el extremo sur. Marejadilla con áreas de marejada en el sur. Temporalmente regular.

Aguas costeras de Valencia: S y SW 3 a 5, localmente variable 2 a 3 en el sur. Marejada en el norte y marejadilla en el sur.

Aguas costeras de Alicante: S y SW 3 a 4, temporalmente variable 2 a 3 en el extremo norte a mediodía. Marejadilla localmente marejada.