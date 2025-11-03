Noviembre, el "verano" da paso a la "primavera" en Alicante

Alicante dejará las temperaturas de 30 grados del mes de octubre y hoy, lunes 3 de noviembre, bajarán los termómetros hasta los 20 grados; además en el litoral de Alicante lloverá débilmente. En la Comunidad Valenciana el cielo estará nublado en todo el sur la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso por la tarde, y poco nuboso en el resto.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas bajarán de forma generalizada, y el viento soplará flojo de componente este en el litoral de la mitad sur y de componente oeste en el resto, ocasionalmente moderado a primeras horas en el interior del norte de Castellón, y tenderá en general a componente este al mediodía.

Para mañana se esperan nubes bajas, brumas y bancos de niebla locales en el interior de Valencia y de Alicante por la mañana, que tenderán a disiparse durante el día; temperaturas mínimas en ligero descenso en el litoral y sin cambios en el interior, y máximas en ascenso ligero, y viento flojo del oeste o en calma a primeras horas, girando a componente sur al mediodía.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes, Castellón 13,1 y 25,2 grados; Valencia 13,4 y 27,7 grados. y Alicante 13,1 y 27,4 grados