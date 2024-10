Opinión | Paro para todos los diputados valencianos

Cualquier político que se precie presume de pisar la calle. ¡Cómo no van a hacer bien su trabajo si no tienen contacto con los que les han elegido y, por cierto, les pagan el suelo! Debe ser entonces que en algún momento la vorágine diaria les desconecta de la realidad. La lástima es que no tengan a alguien al lado que les ponga los pies en la tierra.

No encuentro manera de justificar que los diputados y diputadas de Les Corts Valencianes hayan considerado que esta era la mejor semana para «hablar de lo suyo». Lo suyo no es otra cosa que el dinero que cobrarán cuando dejen su escaño, ya sea porque se acabe la legislatura o porque decidan que han acabado extenuados de tantos plenos y comisiones.

Los diputados, según ha adelantado Las Provincias, están cerrando en secreto los flecos de un acuerdo que le permitirá cobrar hasta 2.400 euros al año en concepto de paro. Esta cantidad viene a ser hasta el doble de lo que cobra cualquier hijo de vecino cuando le despiden. Suma que, por cierto, sale de las cotizaciones que realizan mensualmente a la Seguridad Social. Si los diputados no están en las mismas condiciones que el resto de trabajadores es porque la ley no lo se lo permite. Solucionarlo, argumentan, no es fácil, pues depende de una ley estatal y debe ser que nadie ha considerado procedente trasladarlo a alguno de sus diputados en las Cortes Generales.

Además, el dinero saldrá de sus propios presupuestos, por lo que se reservará una cantidad anual para estas eventualidades pues, cualquier diputado que haya estado más de 18 meses en su escaño y que no tenga otro trabajo al que ir, podrá percibir esta cantidad. Es decir, seguirán cobrando su sueldo y tendrán derecho a paro sin tener que renunciar mensualmente a una parte del mismo.

Sinceramente considero que deberían darle una vuelta a este asunto y además, hacerlo con transparencia. Igual les sirve hacerse esta pregunta: ¿Se atreverían a defender este acuerdo ante los jóvenes acampados en la plaza del Ayuntamiento que protestan porque no pueden acceder a una vivienda? Si la respuesta es «no» algo se les está escapando. Luego vendrán las lamentaciones.