La Oreja de Van Gogh también se reencontrará en Valencia: Anuncia fecha en el Roig Arena

Tras esperado el reencuentro con Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh ha anunciado la gira “Tantas cosas que contar”, que les llevará a visitar el Roig Arena, el recinto multiusos impulsado por Juan Roig, el 4 de septiembre de 2026.

Treinta años después de que la ciudad de San Sebastián les viera nacer, el tour arrancará en el mes de mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos: “Cuídate”, “La Playa”, “Puedes contar conmigo”, “Rosas” o “20 de enero”. La gira, además de ser un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos, "El viaje de Copperport", que este año cumple 25 años.

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hay más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", aseguran los componentes de La Oreja de Van Gogh.

Las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh salen a la venta el próximo lunes 20 de octubre a las 12 horas en la web www.roigarena.com.

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.