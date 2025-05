Parque Central encarga a Gustafson la adaptación del proyecto del bulevar García Lorca, en Valencia

La sociedad Parque Central ha encargado una actualización del diseño de urbanización del boulevard García a la paisajista Kathryn Gustafson “que supondrá una mejora en la calidad paisajística”. En la reunión se ha acordado la contratación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas para la contratación de los servicios de “Adaptación del proyecto básico del Paseo de García Lorca”.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha destacado tras la reunión que la actualización la realiza “una de las paisajistas más reputadas a nivel mundial” y que ya diseñó el Parque Central y ganó el concurso de ideas de este Paseo. “Nuestro objetivo es que el bulevar García Lorca tenga aproximadamente un 70 por ciento de zonas verdes, que tenga un carril bici bidireccional, que tenga un amplio paseo, y que tenga accesos para las personas que un futuro vivirán en las viviendas que se construyan, con vías de evacuación y seguridad, y con acceso para las emergencias que después de lo vivido en la dana son fundamentales”, ha señalado.

Estas vías de comunicación son las que ha añadido el gobierno de María José Catalá, ya que en el diseño que hizo el anterior equipo de gobierno liderado por Joan Ribó, no existían tales vías sino que se conformaba como un bulevar totalmente verde.

Esta actualización del diseño es necesaria al estar redactado en 2011 (el diseño original) y hay que adaptarlo a la coexistencia con el Canal de Acceso soterrado en ejecución trasladados por Adif; adaptarlo en materia de urbanismo, patrimonio y movilidad que se proporcionen por el Ayuntamiento; tener en consideración la nueva normativa urbanística, de integración paisajística y de adaptación al cambio climático, entre otros aspectos.

El presupuesto de este proyecto de actualización es de 95.000 euros más IVA y su plazo de ejecución es de 5 meses. El equipo estará liderado por Gustafson que diseñó y proyectó su urbanización. El pasado mes de octubre de 2024 ya mantuvo una reunión con la alcaldesa en la que se apostó por una propuesta más verde y más sostenible que la de 2011, proponiendo que se alcance un 70 por ciento de zonas verdes.

Asimismo, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento y Generalitat han solicitado formar parte de la comisión de valoración de la estación central. “La futura estación central es fundamental para el diseño de la Valencia del futuro”, ha destacado.

Protocolo de Comunicación Institucional de Parque Central

Durante la reunión de la Sociedad Parque Central, la alcaldesa de Valencia ha solicitado que se redacte un Protocolo de Comunicación Institucional para “que no vuelvan a producirse situaciones de descortesía y deslealtad institucional, como la ocurrida el pasado mes de abril, con la visita a las obras del Canal del Acceso del ministro Puente sin avisar al resto de partes, que formamos parte de la Sociedad Valencia Parque Central”. “Esta situación no puede volverse a producir porque esta es una obra financiada por todos y no sólo por una administración”, ha apuntado la alcaldesa.

La alcaldesa de Valencia es la vicepresidenta primera de la sociedad Parque Central y el Ayuntamiento de Valencia va a participar este año con 28,5 millones en la financiación y ya ha abonado previamente cerca de 14 millones de euros de las obras del Canal de Acceso. “Entiendo perfectamente que estamos en un punto en que el ministro de Infraestructuras le cueste acercarse a Valencia sin que nadie, y especialmente yo como alcaldesa, le hable del soterramiento de las vías de Serrería, pero deberá abordar este tema. Sigo esperando que me reciba para tratar este proyecto, pero esto no quita que tengamos una relación normalizada institucional en la sociedad parque central”, ha declarado Catalá.

Soterramiento Vías Serrería

Sobre el soterramiento de las vías de Serrería, Catalá ha recordado que sigue esperando a que “el ministro encuentre un hueco en su agenda para un tema vital para la ciudad al que no vamos a renunciar. No podemos dejar esta cicatriz en Valencia y no vamos a permitirlo”.