Los partidos del Botànic tratan de rebatir las ganas de cambio de la derecha

El primero de los dos únicos debates que protagonizarán los candidatos a la Generalitat valenciana ha servido de calentamiento. Aunque los equipos cambien sus estrategias, a partir de hoy todos se conocen un poco mejor. A excepción del candidato socialista, el presidente Ximo Puig, ninguno de ellos se había postulado con anterioridad a este puesto.

Tras el debate organizado por Radio Valencia, los candidatos han podido medir sus fuerzas y comprobar también la agilidad del adversario. No obstante, no han aprovechado este foro para desvelar ninguna propuesta que no se haya anunciado hasta ahora. En general, ha habido respeto entre bloques, aunque con excepciones.

Puig se ha cuidado mucho de mantenerse en su papel de presidente, de seguir construyéndose esa imagen de moderación con la que quiere llegar «a la mayoría», como dice uno de sus lemas de campaña. Por ello, ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo con el candidato de Compromís, Joan Baldoví, incluso cuando este le ha acusado de no haber reivindicado con suficiente firmeza la financiación. Al contrario, no ha dudado en rebatir al popular Carlos Mazón cuando este le ha acusado de tener una Administración mastodóntica o de haber convertido a la Comunitat Valenciana en un «infierno fiscal».

El presidente ha defendido los logros conseguidos por el Gobierno valenciano a pesar de la pandemia y las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y con ese aval, ha prometido seguir atrayendo empresas y fortaleciendo el tejido productivo para seguir creando empleo; ampliar derechos para la ciudadanía, y seguir apostando por la sotenibilidad, apoyando al campo y trabajando con los regantes.

"La Comunitat Valenciana está mejor y va a estar mejor porque hay confianza y credibilidad", ha defendido Puig, quien ha advertido de que en estas elecciones hay que "elegir entre Gürtel o Volkswagen" o "si vamos adelante o hacia atrás", y está seguro de que "la sociedad va a decir que hacia adelante". La acusación que ha realizado a Mazón del último gobierno del PP y las consecuencias del copago farmacéutico ha sido, sin duda, la más dura. «La gente se moría por no tener medicamentos».

Mazón ha incidido en su propuesta de rebaja de impuestos y en su compromiso de mejorar la Sanidad eficiente. «La mitad de las ambulancias van sin médico y hay 80.000 personas en listas de espera».

Por su parte, la candidata de Ciudadanos, Mamen Peris, ha bailado entre los dos bloques para presentarse como la garantía frente a los extremos. Ha lamentado que la Generalitat cerrase la «etapa de la corrupción» para entrar en una en la que la ideología impide desbloquear la sanidad a través de conciertos o impulsar la energía fotovoltaica. Ha abogado por una Comunitat "libre sin ataduras ni extremismos"; ha defendido que esta tierra es "un diamante en bruto que los extremos no dejan pulir", y ha instado a no votar "con la nariz tapada".

Baldoví ha centrado sus ataques en Mazón, aunque también ha tenido un enfrentamiento directo con el candidato de Vox, Carlos Flores. Ha asegurado que es inviable bajar impuestos sin reducir el estado del bienestar y este le ha respondió que se pueden eliminar las subvenciones a partidos políticos y sindicatos. Cuando Baldoví le ha dicho que lo hiciera le instó a comprometerse allí mismo a hacerlo los dos y, obviamente no ha habido pacto.

Flores ha acusado a Puig de no tener nada más que proponer a los valencianos que un «plan de ocurrencias» y ha sido el único candidato que ha abordado la cuestión de la inseguridad.

Illueca ha defendido la reedición de un nuevo Botànic apuntando a medidas aprobadas desde del Gobierno central. Ha remarcado la creación de un supermercado público y también la aplicación de la ley de la vivienda.