Un pequeño rayo de luz: reabre el primer comercio en Catarroja, zona cero de la DANA

La tarde del 29 de octubre, la tienda de Multiópticas situada en el centro de la localidad de Catarroja, frente al Ayuntamiento, trabajaba con normalidad. Nada hacía presagiar lo que estaba apunto de suceder. Cerca de las siete de la tarde el agua empezó a discurrir por las calles del municipio como si de un mismo río se tratara.

Milagrosamente, en este recinto solamente entró "un dedo perfecto de agua", explica Raúl, el encargado de la tienda. A diferencia de sus vecinos, también bajos comerciales, su local no sufrió desperfectos graves. Gracias a ello, Raúl y sus compañeros pudieron ayer reabrir sus puertas tras una semana infernal en la que se han dedicado a ayudar a sus convecinos.

"El primer día me encontré con una chica que llevaba los ojos inyectados en sangre, y le di unas lentes de contacto más o menos de su graduación". La prioridad durante aquellos primeros días era solo ayudar.

Ayer martes, desde la óptica, los trabajadores se dedicaron únicamente a llamar a sus clientes para tranquilizarles. "Solo les decimos que ya estamos aquí, por si necesitan algo, y para decirles que si tenían algo encargado y ya no lo quieren, no pasa nada". Obviamente no hay clientes. En estos momentos siguen ocupados intentando recuperar las partes de su vida que se llevó la DANA y que quizás nunca vuelvan.

"Hemos tenido muchísima suerte, Catarroja está destrozada". De hecho la ortopedia que se encuentra junto a la óptica, y la tienda de electrodomésticos han sufrido muchos desperfectos. "De momento sigue todo cerrado", explica el encargado de la óptica.

Según explica el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Alejandro Escribá, será el comercio el sector que se va a recuperar de forma más rápida cuando consiga reponerse pues la necesidad de bienes de consumo (mobiliario, electrodomésticos, decoración o cortinajes, por ejemplo) en la zona afectada es muy alta y esto producirá un efecto rebote.

Sin embargo, en la agricultura no se producirá este efecto, con cultivos y plantaciones muy dañadas, y llevará tiempo recuperar la capacidad de producción en todo lo relacionado con el sector, porque los almacenes comercializadores y de exportación de frutas y verduras se han visto afectados directamente.

En el mundo empresarial hay mucha diversidad, y dentro de él, las empresas de servicios tendrán más facilidades de ponerse a trabajar de nuevo que las industriales, porque se basan en el capital humano.

Para las empresas de servicios intensivas en conocimiento (consultorías, ingenierías, de salud o temas medioambientales) el reto va a ser menos duro que para otras. Estas representan un 11 % de las empresas totales instaladas en los 13 municipios y un 13 % de los 70 pueblos.

Respecto a los polígonos industriales, los más afectados han resultado los de la zona más próxima a la Pista de Silla, donde hay miles de empresas -en Catarroja hay 1.900, en Aldaia el mismo número y en Paiporta 1.500- por ser parques de grandes dimensiones que alojan empresas agroalimentarias, metalmecánicas, de mueble, logística, de transportes... Un poco de todo, similar a la estructura industrial de la provincia de Valencia.

La mayor parte son pymes, sobre todo pequeña empresa y microempresa, un 12 % son de mediano tamaño y solo un 0,8 % grandes.

De ahí la dificultad de hacer frente a imprevistos de este tipo, si bien tiene la capacidad de ser ágiles y ahora es "muy importante" que reaccionen cuanto antes y reinicien la actividad en cuanto puedan porque los clientes no pueden esperar a que se recuperen, y que las ayudas anunciadas sean rápidas para que puedan volver a empezar, ha considerado el investigador.

Según datos extraídos de una base de datos empresarial, en términos absolutos el conjunto de empresas registradas en las 70 poblaciones genera un mínimo de 8.200 millones de euros de valor añadido, y un mínimo de 1.200 millones en los 13 municipios, unas cifras en las que faltaría considerar las empresas muy pequeñas, los autónomos y otras fuentes de valor.