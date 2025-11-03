Los plazos para elegir un nuevo president de la Generalitat: Mazón podría seguir en funciones hasta las Fallas de marzo

Carlos Mazón es a efectos prácticos president en funciones de la Generalitat valenciana una vez efectuada su dimisión. Ahora, eso no quiere decir que vaya a dejar de serlo ya mismo. El propio Mazón no ha señalado a su sucesor ni ha dicho si dejará su cargo como diputado en Les Corts Valencianes, un cargo que es vital para mantener su aforamiento y también para afianzar una mayoría en el parlamento valenciano, ya que el PP tiene 40 diputados que junto con los 13 de Vox suman 53, mayoría absoluta en una cámara de representantes de 99 diputados.

Ahora se activan los plazos para elegir al sustituto de Mazón. ¿Cómo funciona? Los procedimientos son claros: según el artículo 139 del Capítulo 1 hay menos de dos semanas para presentar un nuevo candidato: "Los grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa de Les Corts las propuestas de candidatos, en el plazo de doce días contados a partir de la fecha de constitución de Les Corts o, en su caso, desde la comunicación a las mismas de la vacante producida en la Presidencia de La Generalitat".

Una vez se presenta a ese candidato, que debe ser diputado en Les Corts Valencianes, pasará como mucho una semana para la votación: "Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, la Presidencia de Les Corts, oída la Junta de Síndics, fijará la fecha de celebración del Pleno de investidura entre los tres y los siete días siguientes a la finalización de dicho plazo, proponiendo como candidato o candidata a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos".

Para ello se necesitará los votos de Vox. Si Vox votara a favor, se tardaría uno o dos días para publicarlo en el BOE, dejando ya Mazón su cargo en funciones. Eso implica que, como pronto, tomará cargo un nuevo president de la Generalitat, el miércoles 19 de noviembre, de acuerdo a la ley.

Ahora, si esa votación no sale adelante, para lo que necesita el sí de Vox, no solo una abstención, habrá una segunda votación: "En primera votación será necesario el respaldo al candidato de los votos de la mayoría absoluta de los miembros de la cámara. Si éste no obtuviera la referida mayoría se procederá, cuarenta y ocho horas después, a una nueva votación en la que será suficiente, para su investidura, el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la cámara".

En el caso de la configuración actual de Les Corts, el Consell necesitaría de nuevo el voto a favor de Vox para una mayoría simple, ya que los votos de los 31 diputados de PSPV y 15 de Compromís seguirían sumando más "noes" que los 40 del PP, por lo que no valdría la abstención de Vox.

Si pasada esa segunda votación no hay acuerdo para president, aquí empieza la complicación. La Presidencia de Les Corts puede tramitar sucesivas propuestas de los grupos y la oposición podría presentar un candidato, repitiendo el proceso de doce días, más siete de máximo para fijar el pleno. Eso implicaría otros 19 días como mucho, más dos potenciales votaciones en 48 horas. Alargamos otras tres semanas.

Esto puede alargarse hasta un máximo de dos meses desde hoy, es decir: si el 3 de enero no hay acuerdo para haber un president, nos iríamos a elecciones: "Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato o candidata obtuviera la confianza de Les Corts, el presidente o presidenta de Les Corts, por acuerdo de la Mesa, disolverá la cámara y el presidente o la presidenta de La Generalitat en funciones convocará nuevas elecciones", reza la legislación de Les Corts.

En ese caso, La Ley Electoral Valenciana establece un plazo mínimo de 54 días y máximo de 60 días, por lo que, tirando por lo alto, las elecciones serían como tarde el próximo 4 de marzo, en vísperas de las Fiestas de la Magdalena de Castellón y Fallas de Valencia.

Si fuese así, serían cinco meses más de Mazón como president de la Generalitat. Esa sería la traca final a esta dimisión con muchas incógnitas todavía.