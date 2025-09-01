Preocupa un incendio declarado en Montroi (Valencia)

El servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha declarado un incendio en Montroi (Valencia) a las 11:45 horas.

Sobre el terreno trabajan ya dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, otras tres del Consorcio de Bomberos de Valencia, así como una autobomba, dos medios aéreos y un agente medioambiental.

Por el momento no se ha anunciado la zona donde se ha originado el incendio, que ha levantado una gran columna de humo que ha asustado a los vecinos.

Esta misma mañana Emergencias avisaba de que a pesar de que haya comenzado el mes de septiembre hay todavía un "elevado riesgo de incendios" por lo que pidió precaución y recordó que "está prohibido hacer cualquier tipo de fuego, incluyendo barbacoas", así como tampoco "quemas prescritas" ni "trabajos con herramientas mecánicas".