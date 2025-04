La jueza suspende la declaración de Mompó por los problemas técnicos de conexión

La jueza instructora de la causa sobre la gestión de la dana ha decidido esta mañana suspender la declaración de Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia e integrante del Cecopi el pasado 29 de octubre, por los problemas técnicos de conexión que estaban teniendo algunas de las defensas que ejercen despachos de abogados de Madrid, y que habían pedido intervenir telemáticamente por las dificultades para desplazarse a Valencia, debido a los retrasos en el servicio de AVE por el apagón nacional de ayer. Tanto el Ministerio Fiscal como las defensas de los dos imputados han pedido la suspensión mientras que las acusaciones han pedido que se celebrara la vista, pero finalmente, la jueza ha decidido suspender hasta que la vista se pueda celebrar con absoluta normalidad para no perjudicar a ninguna de las partes.

A la salida, algunos abogados como el que representa a Sos Desaparecidos y el letrado de Damnificados Dana Horta Sud, ambos de Madrid, han protestado por la suspensión, si bien han dicho que la decisión era lógica por el carácter tan garantista de la jueza. Pero aún así, han reiterado que ellos estaban a las seis y media de la mañana en la estación Clara Campoamor de Madrid y han cogido el AVE sin ningún problemas, "al igual que podrían haber hecho los compañeros", y también han explicado que en ocasiones han asistido a juicios en los que la conexión telemática era mucho más deficiente que hoy.

La jueza no ha marcado fecha para la próxima declaración de Mompó, si bien parece difícil que ésta se vaya a producir en el mes de mayo ya que hay otras declaraciones previstas los días 6, 9 y 15. Entre otros, han de comparecer los responsables de Salvamento Marítimo para explicar por qué el helicóptero de Salvamento de Valencia no estaba prevenido ese día y no pudo empezar a rescatar gente hasta las dos de la madrugada (y aún así rescató a once personas), y por qué se denegó que se desplazara hasta Valencia el helicóptero de las Baleares.

Ganas de aclararlo todo

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó (PP) ha llegado poco después de las nueve de la mañana a los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Valencia donde estaba citado a declarar ante la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la dana, después de que su declaración ya se retrasara a hoy el pasado día 14 de abril dada la extensión del interrogatorio a la delegada del Gobierno que le precedió.

El presidente de la Diputación ha dicho que venía dispuesto a colaborar y contestar a todas las preguntas. "Con ganas de que el proceso sea rápido y ganas de ayudar a que se aclare todo".

Mompó ha dicho que "entiendo que todos los testimonios son importantes. Yo voy a explicar lo que vi yo allí. La situación en la mayor catástrofe que ha vivido España" y ha admitido que "fueron momentos muy duros".

Mompó no ha querido adelantar el sentido de su declaración ante la jueza "aunque ustedes me han oído en muchas ocasiones" y no ha valorado tampoco si el mensaje del Es Alert se envió pronto o tarde o con el texto adecuado.

Tampoco ha querido "valorar las declaraciones de los compañeros" y más concretamente las de la exconsellera Pradas por la que fue preguntado.

El presidente provincial ha querido "lanzar el mensaje de que hasta que el último vecinos necesite nuestra ayuda intentaremos estar a la altura", si bien ha dicho que "nunca haremos las cosas como quisiéramos nosotros ni como desearía la ciudadanía dada la magnitud de la catástrofe".