Universidades
El primer centro universitario español en China es valenciano
La Politècnica abre este miércoles el Beihang Valencia Polytechnic Institute, diseñado para albergar hasta 2.000 estudiantes
La Universitat Politècnica de Valencia (UPV) inaugurará este próximo miércoles, 15 de octubre, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el primer centro universitario español en China. Será a partir de las 9 horas hora local, 3 de la madrugada en España- en un acto que contará con la asistencia del rector de la UPV, José E. Capilla, y el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.
Situado en Hangzhou, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) comenzará su actividad docente en el curso académico 2026/27. Diseñado para albergar hasta 2.000 estudiantes, su oferta académica incluirá cuatro programas de grado, seis programas de máster y cuatro programas de doctorado.
En la inauguración participarán también Zhao Changlu, secretario del Comité del Partido de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Pekín, y Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana.
