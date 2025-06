El PP propone a Santiago Calaforra para el Consejo de administración de À Punt

El grupo popular de Les Corts Valencianes ha presentado este lunes la candidatura del periodista Santiago Calaforra, responsable de Actualidad Valenciana, para formar parte del Consejo de administración de la radiotelevisión pública valenciana y cubrir así la vacante por la renuncia del periodista Alfonso Gil Irún.

Además, el PP ha pedido una ampliación del plazo para presentar candidaturas destinadas a la elección de los tres vocales del Consell de Transparencia, que acababa también este lunes, al que el PSPV ha presentado tres nombres y Compromís uno.

Fue el PP quien propuso a Gil para el consejo de administración de Á Punt, por lo que tras la renuncia que este presentó por motivos personales en abril le correspondía también al PP proponer un sustituto y ha planteado a Santiago Calaforra, que ahora deberá ser ratificado en un pleno de Les Corts por mayoría de tres quintos en primera votación o por mayoría absoluta en segunda.

El Consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) es un órgano contemplado en la ley sobre la radiotelevisión pública que el PP y Vox aprobaron en julio del año pasado formado por ocho miembros: siete elegidos por Les Corts y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Les Corts eligieron el pasado diciembre, en segunda vuelta, a sus primeros componentes: cinco propuestos por el PP (María José Arambul, Alfonso Gil, Rosalía Mayor, Vicente Ordaz y María Pilar Caro Carralero) y dos por Vox (Julio Utrilla y Susana Pérez).

Ni el PSPV ni Compromís presentaron entonces candidatos, al considerar que el PP buscaba "controlar" la cadena pública con este órgano que sustituyó al Consell rector, formado por diez integrantes, la mitad elegidos por Les Corts y el resto por otras entidades con una mayoría más reforzada.

El Consejo de Administración se constituyó el 23 de enero y desde entonces ha elegido a Vicente Ordaz como presidente, ha propuesto al Consell el nombramiento de Francisco Aura como director general y ha aprobado el reglamento del Consejo de Administración y un nuevo código de conducta sobre la actividad comercial y publicitaria de À Punt.

Consell de Transparencia

Respecto a las candidaturas para la elección de los tres vocales del Consell de Transparencia, la ley establece que deben ser personas expertas de competencia y prestigio reconocidos en los ámbitos del derecho público o de la administración pública, con más de diez años de experiencia profesional.

El PP ha pedido una ampliación de plazo, mientras que los socialistas han presentado las candidaturas de la ex secretaria autonómica Antonia Serna, el ex director general Antoni Such y el ex director territorial de Presidencia Esteban Vallejo. Compromís ha presentado de nuevo como candidata a Sofía García Solís, abogada, asesora de las Federaciones del Área Pública de CCOO-PV y vocal del Consell de Transparencia desde 2019.

El último pleno de este periodo de sesiones, antes de las vacaciones de verano, se celebrará el 2 y 3 de julio próximos, en que previsiblemente se hará la votación del candidato al Consejo de administración de À Punt y los del Consell de Transparencia si se han formalizado todas las candidaturas.