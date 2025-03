El PSPV llevará a Antifraude el sueldo que aún cobra Badenas, exportavoz de Vox en Valencia

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha anunciado que su grupo recurrirá a la Agencia Valenciana Antifraude para impedir que María José Catalá intente comprar a los concejales no adscritos manteniendo a Juanma Badenas el segundo sueldo más alto del consistorio pese a que ni tan siquiera forma parte del gobierno.

“María José Catalá no solamente está intentando volver a meter en el gobierno a un concejal tránsfuga investigado por posible corrupción sino que, además, está comprando su voto manteniéndole el segundo sueldo más alto del ayuntamiento, más de 90.000 euros a una persona que ya no forma parte del gobierno”, ha criticado.

El responsable socialista, igualmente, ha cuestionado que Catalá les esté manteniendo el despacho de teniente de alcalde “pese a que, evidentemente, ya no lo es. Lo que no puede pretender María José Catalá es comprar el voto de los tránsfugas con el dinero de todos los valencianos y valencianas”, ha incidido.

En este sentido, ha anunciado que si no rectifica esta situación y cumple con la ley, el grupo socialista acudirá a la Agencia Valenciana Antifraude para denunciar que el dinero de los valencianos y valencianas no está para comprar votos de tránsfugas”.

En Vox no quieren gobernar con tránsfugas

Por su parte, el actual portavoz de Vox, José Gosálbez, ha afirmado que la voluntad de su formación es "seguir en el gobierno" local pero advirtiendo de que no van a hacerlo con "tránsfugas", y ha pedido al PP "lealtad" al pacto que alcanzaron tras las elecciones municipales.

"El pacto de gobierno en el Ayuntamiento de València es un pacto a dos, entre el PP y Vox, no es un pacto ni a tres y mucho menos a cuatro", ha señalado Gosálbez ante las manifestaciones de la alcaldesa, María José Catalá, sobre una posible remodelación del gobierno en el que el exconcejal de Vox Juanma Badenas podría tener competencias.

La alcaldesa, "con esa remodelación del equipo de gobierno, de las competencias de gobierno, va a tener la lealtad que tenemos siempre las dos partes de gobierno a ese pacto y vamos a seguir gobernando", ha remarcado el portavoz municipal de Vox.

Gosálbez ha asegurado asimismo que la voluntad de su formación es "seguir en el gobierno, porque lo que dijeron los valencianos es no al señor (Joan) Ribó, no a la señora (Sandra) Gómez, no al Partido Socialista, no a Compromís y sí al PP y sí a Vox" para que gobernaran "juntos".

"El transfuguismo es una clara estafa a los electores", ha advertido, ya que "a ti te eligen un determinado número de electores dentro de una lista, en la que ocupas un determinado número y realmente a quien se vota es a las siglas", y ha sentenciado: "Nosotros no vamos a gobernar con tránsfugas".