Sánchez y sus ministros no acudirán a la comisión de investigación de la dana en Les Corts

Pedro Sánchez no irá a declarar por la dana ante Les Corts, como tampoco lo harán los cinco ministros incluidos en el plan de trabajo aprobado ayer por la comisión de investigación de la dana.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha deslizado esta información atendiendo a los distintos "ámbitos competenciales" y ha descartado que no quieran responder sobre su labor por la dana, indicando que sí lo harán previsiblemente a escala nacional. "Hay comisión de investigación en el Senado, en el Congreso y ahora en Les Corts. Son ámbitos competenciales distintos y se tendrá que valorar, pero estoy segura que los miembros del Gobierno irán allá donde les toque responder", ha dicho BernabéA pesar de ello, ha querido poner en valor que "40 horas después de la dana" el presidente Sánchez estaba en Valencia y que los ministros siguen acudiendo a la provincia puntualmente para trabajar en la reconstrucción.

La comisión ha solicitado la presencia además de Sánchez de la exvicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera y cuatro ministros: el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, así como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A ellos se une el comisionado del Gobierno José María Ángel así como la propia delegada del Gobierno.

En esa línea, Bernabé ha dicho que ella previsiblemente sí irá si le citan para declarar debido a su competencia autonómica. "Iré allá donde me toque como he hecho como testigo ante la jueza". En ese sentido, ha asegurado que ella iría a declarar incluso "si me llamaran para ir voluntariamente" como ha solicitado la jueza de Catarroja al presidente, Carlos Mazón, del que ha dicho que promueve "un apagón informativo que dura ya seis meses". "Tenía la responsabilidad de proteger al pueblo valenciano y más de seis meses después no puede responder con dignidad dónde estaba".

Bernabé ha considera "terrible, inhumano e indecente" que en la comisión de investigación de la dana en Les Corts el PP y Vox hayan aprobado un plan de trabajo en el que no citan para comparecer a ninguna asociación de víctimas. "La Generalitat no quiere escuchar a los familiares de las víctimas".

No dirigía el Cecopi

La delegada del Gobierno ha dicho que ella "es evidente que no codirigía el Cecopi" como asegura que se ha llegado a decir y ha acusado al gobierno valenciano de "un desentendimiento total" el 29 de octubre.

En ese sentido, Bernabé ha afirmado que "el Cecopi no llamo a nadie, ni al CHJ ni a ningún alcalde" y lo ha comparado con su labor en la delegación del Gobierno, desde donde dijo que a mediodía ya había hablado con "más de 30 alcaldes de la zona de la Ribera" así como con la CHJ. "Son llamadas propias de alguien que está pendiente", ha remarcado sobre su actuación, de la que ha aclarado: "Ahora, a la delegacíón del Gobierno no llegó toda la información, llegó al Cecopi".

Bernabé ha incidido que en otras emergencias como en algunos incendios se ha llamado con mucho tiempo de antelación a los alcaldes desde el Cecopi e incluso se les ha invitado a participar, algo que ha acusado a la Generalitat de bloquear "durante meses".