Sanidad tranquiliza a la población: "Los hospitales valencianos no están colapsados"

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a la población valenciana: los hospitales no están colapsados. Desde la Conselleria se recuerda que esta situación tan catastrófica no tiene nada que ver con la vivida durante la pandemia de la Covid-19. "Hay camas disponibles, en la La Fe hay más de 100".

Y es que la tragedia de la DANA no ha dejado heridos, lamentablemente las víctimas no sobrevivieron. Por lo que no se trata de una situación de saturación sanitaria.

Organización del personal sanitario

Por otra parte, la Conselleria de Sanidad, con la finalidad de coordinar el voluntariado de personal sanitario que se ofrece para colaborar en las zonas afectadas por la DANA en la provincia de Valencia, ha creado un formulario de registro a través del portal web www.san.gva.es para atender y coordinar las muestras de solidaridad del personal sanitario que ofrece su colaboración a través de distintos cauces.

La Conselleria habilita esta vía con la finalidad de que la ayuda voluntaria se canalice de manera ordenada y se organice y coordine con la de los profesionales del Sistema Valenciano de salud que ya están trabajando en esas zonas. A partir de los datos que figuren en el formulario de registro que deberán rellenar los profesionales, personal de Conselleria contactará con los voluntarios para dirigirles a los lugares donde puedan ser más útiles y lograr así una actuación organizada, coordinada y óptima con la de los profesionales y servicios del Sistema Valenciano de Salud.

Cabe destacar que la coordinación de voluntariado sanitario por parte de la Conselleria de sanidad es una medida adicional a la asistencia que los departamentos de salud están asumiendo en las zonas afectadas desde el momento en que ha sido posible el acceso de personal sanitario a las mismas.

Ante las innumerables muestras de solidaridad recibidas, la Conselleria de Sanidad ha considerado necesario dar respuesta a esa iniciativa y coordinarla para que pueda ser efectiva.

Contacto con Ayuntamientos y pacientes vulnerables

Por otra parte, la Conselleria está contactando con los alcaldes de los municipios afectados con los que ha establecido un flujo de comunicación directa facilitándoles un referente sanitario disponible 24 horas para atender y gestionar cualquier necesidad que pueda surgir en su municipio, además de activar puntos extraordinarios de atención sanitaria en todos ellos.

Asimismo, Sanidad va a contactar con los pacientes vulnerables, personas mayores, embarazadas, o personas con enfermedad crónica de las zonas afectadas para atender cualquier necesidad de carácter sanitario que puedan tener.

En el caso de embarazadas, desde la coordinación de Primaria de cada departamento de salud, las matronas están contactando con sus pacientes para darles las indicaciones pertinentes o gestionar posibles incidencias.

Además, el Servicio de Emergencias Sanitarias (SESCV) está coordinando la asistencia a pacientes de diálisis y de Sintrón en las zonas afectadas.