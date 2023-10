La sobreprotección también puedes ser un detonante de un problema de salud mental

Llegó la pandemia, el confinamiento y emergió, de manera abrupta, el estado de salud mental de todo un país, de todos sus ciudadanos, con un diagnósticos más que delicado. De entonces a ahora se ha puesto en evidencia que cualquier personas está expuesta a sufrir un trastorno de salud mental y para desmontar estigmas en torno a esos trastornos y enfermedades se han organizado las II Jornadas sobre Salud Mental por parte de la Diputación de Alicante.

Unas jornadas cuyo lema es más que esclaracedor, “Las palabras también importan”, y mucho porque lenguaje sirve tanto para sensibilizar sobre los problemas de salud mental como para desmontar estigmas en torno a las personas que las padecen. De todo ello se ha debatido en una intensa jornada de trabajo que ha tenido como escenario el Auditorio de Música de la Diputación de Alicante, ADDA.

Tal y como ha explicado al diario La Razón, la jefa de unidad del Centro de Día Doctor Esquerdo, Ofelia Villaescusa, “la salud mental no entiende de clase social ni de edades; si algo tienen en común las personas que tienen problemas de salud mental es el sufrimiento”.

“La salude mental tiene que ver con todos nosotros, no solo con unas personas y con unos marcadores genéticos; tienen que ver también con condicionantes sociales. En entornos estables también se dan este tipo de problemas, por ejemplo la sobreprotección no está etiquetada como un factor que puede complicar la vida de una persona, pero puede ser un detonante de un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque se asfixia tanto a una persona que no tienen la capacidad de desarrollar sus competencias y habilidades”.

Villaecuesa ha agregado que hoy en día “han cambiado muchas cosas en la sociedad cada vez hay más individualismo y menos redes de apoyo social cercanas; a raíz de la pandemia se ha puesto de manifiesto que el problema de la salud mental es un problema que lo tenemos ahí y que nos está desbordando y que el sistema público de salud no lo está cubriendo con sus propios medios”, ha comentado.

Para sensibilizar y educar a los jóvenes sobre los problemas de salud mental, normalizar este tipo de enfermades y animarles a que pidan ayudar sin temor ni vergüenza, el Centro de Día Dr. Esquerdo tiene un programa de sensibilizacion dirigido a alumnos de 4º de Secundaria y 1º de Bachillerato que realizan en centros educativos.

Respecto a las jornadas, el diputado de Bienestar de las Personas, José Antonio Bermejo, ha explicado que “pretendemos visualizar la salud mental hablando de ella sin tapujos, de manera clara y con respeto para eliminar tabús y estigmas”.

“El enfermo de salud mental no solo tiene que luchar contra sí mismo, sino contra la ignorancia de los demás, por eso es fundamental que la sociedad vea la salud mental no como un tabú, sino como una enfermedad real que cada vez afecta a más personas. Ahora con las redes sociales, hay que hacer hincapié en los jóvenes, en las nuevas generaciones, y trabajar en su autoestima a través de la prevención”, ha puntualizado.