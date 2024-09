Los socialistas se descuelgan del acuerdo de financiación en la Comunidad Valenciana

A falta de una semana para la reunión entre el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y el del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, la ruptura del consenso en materia de financiación autonómica se ha materializado hoy durante la reunión de la Plataforma Per un Finançament Just. Mazón no podrá presentarse ante el presidente del Gobierno con una propuesta conjunta entre todos los partidos y agentes sociales, puesto que el PSPV se ha mostrado hoy en contra de apoyar el fondo de nivelación transitorio, una de las tres peticiones de la Plataforma, junta a la reforma de la financiación autonómica y la condonación de la deuda histórica.

Aunque en un principio parecía que los populares tampoco iban a apoyar las tres peticiones, por los matices que se han producido en las últimas semanas sobre la deuda, finalmente, el portavoz del PP valenciano en la Plataforma y en les Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, ha asegurado que "el PP no renuncia a nada", solo que "las prioridades son la reforma de la financiación y el fondo de nivelación". En cualquier caso, ha recordado que "no se ha recibido ninguna oferta, cuando llegue, se estudiará".

Pérez Llorca ha señalado que "hoy se da un paso atrás, había un acuerdo de mínimos sobre un nuevo modelo de financiación, un fondo de nivelación transitorio y la condonación de la deuda que había sido redactado por expertos y apoyado por todos en 2023, pero hoy el PSPV ha decidido no apoyarlo".

"Si es cierto que ahora llega la hora de la verdad, no es lógico que el PSPV rompa el acuerdo", ha agregado.

Por su parte, el síndic socialista, José Muñoz, ha recordado que el PPCV "inicialmente no estuvo en esta plataforma, hasta que se sumó al consenso. Puede haber disenso, pero la reivindicación de un sistema justo está viva. Apelamos al consenso pero también a la nueva realidad".

"Cataluña ha decidido entrar en el juego político normalizado y eso es una oportunidad para la Comunitat Valenciana. El PSPV apoya la reforma del modelo de financiación pero quiere añadir nuevos elementos. Hablar de la senda de déficit también es hablar de financiación, como de que no se bajen los impuestos a quienes más tienen, porque no los pagan los territorios, sino las personas. Se ha de tener en cuenta, además, el 'dumping' fiscal que practican algunas comunidades".

"Los textos se modifican de acuerdo a las nuevas realidades. Puig tenía un modelo de financiación, queremos saber el de Mazón", ha insistido.

Preguntado por el motivo por el que el PSPV no acepta el fondo de nivelación que reclama la plataforma, Muñoz ha subrayado que la Comunitat recibe ahora "más fondos que nunca, que se explique por qué a pesar de eso hay recortes en Sanidad o Dependencia, eso no se puede obviar".

La portavoz de Compromís Àgueda Micó ha afirmado que esta plataforma "ha alcanzado consenso siempre en torno al trabajo de los expertos y Compromís sigue asumiendo todos los postulados de la plataforma. Tenemos dos diputados en el Congreso y nos comprometemos con la plataforma a que el nuevo modelo acabará con la infrafinanciación y que habrá compensación para la Comunitat".

El presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro, se ha mostrado "preocupado" porque "ahora que se abre un momento interesante para el cambio de modelo de financiación se complica un acuerdo unánime, como habían sido siempre los acuerdos en el seno de esta plataforma".

"Creo que se pierde una oportunidad, ahora que Mazón acude a la Moncloa a entrevistarse con Sánchez, de que el president tuviese el respaldo de la plataforma. Vamos a darnos un tiempo para pensar, porque hemos sido ejemplo para muchas autonomías de trabajo conjunto. Apelo a la responsabilidad de los partidos, que son capaces de alcanzar acuerdos en el último momento", ha agregado.

La líder de Comisiones Obreras en la Comunitat, Ana García, ha defendido el acuerdo que incluye la necesidad de un nuevo modelo de financiación, la condonación de la deuda y un fondo de nivelación. "Esto no es una guerra entre comunidades autónomas, ha de haber corresponsabilidad fiscal", ha señalado.

Por el contrario, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha opinado: "sí que es una guerra entre comunidades, aunque no debería serlo", y ha agregado que la plataforma "ha de servir para que cuando se negocie el nuevo modelo la Comunitat salga bien parada".

"Es posible que la administración central se haya quedado más recursos de los que le corresponden, hemos de alzar la voz más que nunca", ha concluido.