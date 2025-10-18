Sol y altas temperaturas este sábado en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana presenta este sábado cielo poco nuboso, con algunas brumas y bancos de niebla en zonas del interior por la mañana, y temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas con pocos cambios.

El viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de las componentes este y sur por la tarde, que puede ser moderado en el litoral central, según el pronóstico de Aemet.

Mañana domingo el cielo estará poco nuboso aumentando a intervalos nubosos, e incluso nuboso en el tercio norte. Por la mañana, habrá nubosidad baja con probables brumas y bancos de niebla en zonas del interior.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y el viento será de componente oeste, que en litoral rolará a componentes sur y este en horas centrales; a última hora será flojo de dirección variable en el interior.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 24,6 y 14,8 grados; Valencia 25 y 14,7 grados; y Alicante 25,3 y 16 grados.