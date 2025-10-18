Tiempo
Sol y altas temperaturas este sábado en la Comunitat Valenciana
Cielos despejados en una jornada en el que el viene soplará flojo
La Comunitat Valenciana presenta este sábado cielo poco nuboso, con algunas brumas y bancos de niebla en zonas del interior por la mañana, y temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas con pocos cambios.
El viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de las componentes este y sur por la tarde, que puede ser moderado en el litoral central, según el pronóstico de Aemet.
Mañana domingo el cielo estará poco nuboso aumentando a intervalos nubosos, e incluso nuboso en el tercio norte. Por la mañana, habrá nubosidad baja con probables brumas y bancos de niebla en zonas del interior.
Las temperaturas registrarán pocos cambios y el viento será de componente oeste, que en litoral rolará a componentes sur y este en horas centrales; a última hora será flojo de dirección variable en el interior.
Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 24,6 y 14,8 grados; Valencia 25 y 14,7 grados; y Alicante 25,3 y 16 grados.
