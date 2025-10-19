El Soro entregó sus premios

El pasado día 15 se celebró la novena edición de la gala de entrega de premios que organiza Vicente Ruiz "El Soro". Con el Teatro Olympia de Valencia a reventar, se hizo entrega de los correspondientes galardones a los más destacados de las tres principales ferias la Valencia, Alicante y Castellón. Recogieron sus correspondientes trofeos Román, Victorino Martín, Victoriano del Río, La Quinta, Partido de Resina y Daniel Ramos; El Puchano, Juan Peña, Carioca, Álvaro Oliver, Juan Alberto Torrijos, Alberto Donaire, Javier Zulueta y Javier Cuartero.

Hubo premios honoríficos para Víctor Manuel Blázquez, Juan Oliver, Toni Gázquez, por sus diez años al frente de Asuntos Taurinos, Rafael Blanquer, Ramón Soriano, el Club Cocherito de Bilbao, el hotel Palacio del Mar de Santander y el que fuera ministro y responsable de la Ley Taurina de 1991, José Luis Corcuera.

Y hubo también premio para Avance, a quien en la persona de su director, se galardonó por haber seguido desarrollando la labor informativa de Avance Taurino a pesar de que la dana arrasó las instalaciones de la empresa en octubre pasado.