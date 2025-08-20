Suben en una semana un 25% los casos de covid en la Comunitat, que repuntan este verano

Las infecciones respiratorias por covid en la Comunitat Valenciana han registrado "cierto repunte" este verano, en general con casos leves y muy poca presión hospitalaria, y en la última semana la incidencia era de 105,2 casos por cada cien mil habitantes, un 25% más que la anterior (84 casos).

La aparición de nuevas variantes, como nimbus o stratus y que han pasado seis meses desde los repuntes invernales y la campaña de vacunación puede estar detrás de este repunte de casos, en el que también puede haber influido la movilidad veraniega, ha indicado a EFE el epidemiólogo Salvador Peiró.

El también investigador de la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) ha añadido que la situación es "muy tranquila" y no parece "crear problemas", ya que en general son casos leves y con muy poca presión hospitalaria, aunque algo más en atención primaria porque los ciudadanos quieren hacerse pruebas, y ha explicado que muchos casos provocan ronquera, un síntoma peculiar de esta temporada.

Según el último Boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad, con datos de la trigésimo segunda semana de este año (del 4 al 10 de agosto), la incidencia de infecciones respiratorias aguas (IRA) por covid era de 105,2 casos por cada cien mil habitantes.

La semana 30 (del 21 al 27 de julio) también hubo un incremento de la incidencia de infecciones respiratorias por covid, que llegó a 117,4 casos por cada cien mil habitantes, un 80 % más que la incidencia de la semana 29 (del 14 al 20 de julio), que era de 65 casos.

En el caso de las IRA por gripe o por el Virus Respiratorio Sincitial, principal causante de la bronquiolitis, en la semana 32 ha sido cero en ambos, en la semana 31 también era cero en gripe y de 4 casos por cada cien mil personas en VRS; en la semana 30 de 7,9 casos de gripe y cero de VRS; y en la semana 29, de 3,9 casos de gripe y 0 de VRS.

Con respecto a la incidencia de las tres infecciones respiratorias agudas (IRA) -covid, gripe y VRS- en la Comunitat Valenciana, se ha situado en la semana 32 del año en 443,8 casos por cada cien mil habitantes, similar al de la semana 31 (del 28 de julio al 3 de agosto), que era de 442,5 casos, pero algo más elevado que el de la semana 30 (21 al 27 de julio), con 438,2 casos, o la semana 29 (del 14 al 20 de julio), con 427,9 casos.

En todas las semanas, el grupo de edad con más afectados sigue siendo el de menores de 4 años, en los que la incidencia de infecciones respiratorias agudas ha sido en la trigésimo segunda semana de 1.248,4 casos, la semana anterior de 1.428,2, en la semana 30 era de 1.522,3, y en la semana 29, de 1.609,1 casos