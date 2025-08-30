Un toro destroza parte de esta emblemática fuente de un pueblo de Valencia

Un toro de la ganadería Osborne destruyó parcialmente la emblemática fuente de la plaza de Cinctorres durante las fiestas patronales de este fin de semana. El animal embistió contra uno de los pilares del conjunto arquitectónico, que quedó seccionado en varios fragmentos tras el impacto. Según testigos presenciales, el incidente ocurrió cuando participantes se refugiaban tras la estructura, una práctica tradicional en esta localidad de Castellón.

La fuente afectada forma parte de un conjunto arquitectónico que incluye un arco y dos muretes rematados con pilares, elemento central de la plaza donde se celebran los festejos taurinos. A pesar de los daños materiales, la exhibición continuó desarrollándose con normalidad, según confirmaron fuentes municipales. El ayuntamiento de Cinctorres ha iniciado una evaluación de los perjuicios ocasionados al patrimonio histórico.

Antecedentes en la región

Este incidente recuerda a la polémica generada en abril de 2024 en la Vall d'Uixó, donde una vaca derribó parte de la fuente de la plaça dels Xorros durante las fiestas de Sant Vicent. Aquel monumento, de mayores dimensiones y con base octogonal, había sido restaurado recientemente con inversión municipal, lo que provocó un intenso debate sobre la compatibilidad entre los festejos taurinos y la conservación del patrimonio.

La recurrencia de estos incidentes plantea cuestiones sobre la protección de elementos patrimoniales en espacios donde se desarrollan tradiciones taurinas. En ambos casos, las fuentes se encuentran en plazas históricas que acogen regularmente espectáculos con reses, dondelos participantes utilizan las estructuras como protección durante los encierros.