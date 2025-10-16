Los tres nuevos destinos de Ryanair a los que viajar desde Valencia

La compañía aérea de bajo coste Ryanair ha presentado su programación para la temporada de invierno 2025/2026 en Valencia, con 50 rutas y ha anunciado tres nuevos destinos a Pescara (Italia), Poznan (Polonia) y Edimburgo (Escocia, Reino Unido) – todas ellas con dos frecuencias semanales –, y vuelos adicionales a destinos populares como Roma Fiumicino, Pisa, Oporto o Marrakech.

Estas rutas y frecuencias adicionales supondrán un crecimiento del 8% en la capacidad de invierno de Ryanair en Valencia, lo que proporcionará a sus ciudadanos y visitantes más opciones y conexiones regulares con las tarifas más bajas de Europa, según un comunicado de la compañía.

La programación de invierno de 2025/2026 de Ryanair se desarrollará en gran parte con los ocho aviones de la aerolínea con base en Valencia, lo que supone una inversión de 800 millones de dólares, el apoyo a más de 4.200 puestos de trabajo locales y el impulso del turismo durante todo el año en Valencia, según la compañía irlandesa.

Aunque Ryanair está creciendo este invierno en el Aeropuerto de Valencia, "la aerolínea se ha visto obligada a recortar 1.000.000 de asientos de su programación general en España para el invierno 2025 debido al aumento excesivo del +6,62% en las tasas de AENA y a unos esquemas de incentivos ineficaces, que están haciendo que los aeropuertos regionales sean inviables desde el punto de vista financiero".

"Ryanair lleva mucho tiempo defendiendo e invirtiendo en los aeropuertos regionales, apoyando el acceso a tarifas bajas para impulsar el turismo y el empleo, pero no puede justificar la inversión continua en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas poco competitivas", han aseverado.