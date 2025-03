Uno de cada cuatro pisos vacíos de Valencia no se pone en alquiler por miedo a la okupación

El portavoz del equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero ha informado hoy de que la Junta de gobierno ha aprobado la creación de una oficina antiokupación para "darle una oportunidad a los jóvenes que quieren quedarse en su ciudad".

Caballero ha dicho que cuando llegaron al Gobierno el tema de la vivienda "pintaba un panorama hostil" tanto por la "barra libre" de okupación, como por la proliferación de apartamentos turísticos, y ha dicho que el eje del gobierno de Catalá será la vivienda.

Ha explicado que muchos propietarios temen poner la vivienda en alquiler por miedo a que su vivienda pueda ser okupada.

Esta oficina prestará todo el apoyo necesario para la ciudadanía que se encuentra con este problema, una oficina que aportará recursos técnicos para la celebración de juicios rápidos. Se prestará todo el apoyo y toda la colaboración técnica o jurídica bien porque le han ocupado un piso vacío o porque un inquilino ha dejado de pagar.

El personal de la oficina será de la sección administrativa centralizada de Policía Local.

Viviendas vacías

El 9 por ciento de las viviendas de la capital están vacía y uno de cada cuatro propietarios no la pone en alquiler por miedo a la okupación, según datos del barómetro municipal.

Las intervenciones de la Policía Local por este asunto fueron 796 en 2023; en 2024 hubo 810 intervenciones, y en lo que llevamos de año han sido ya 144.

Discrepancias de la oposición

Por su parte, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha señalado que "esta oficina no sirve para nada, porque los procedimientos legales contra las ocupaciones ilegales ya están claramente regulados y las instituciones ya actúan cuando se denuncia una ocupación. No hace falta sembrar la desprotección ni crear una falsa sensación de inseguridad que no se corresponde con la realidad". Compromís recuerda que la prioridad del gobierno municipal debería ser poner en marcha medidas efectivas para garantizar un acceso digno a la vivienda, y eso pasa necesariamente por limitar los precios del alquiler. "Los jóvenes y las familias valencianas no pueden pagar los precios abusivos del mercado, mientras el gobierno de Catalá mira hacia otro lado. Si realmente quisiera solucionar el problema de la vivienda, implementaría medidas valientes para regular el precio de los alquileres y evitar la especulación, en lugar de malgastar recursos en una oficina innecesaria", ha afirmado Puchades.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento también ha aprobado el plan de empleo de la ciudad de Valencia "con una visión inclusiva hacia los colectivos con más dificultades para la empleabilidad". Este plan contempla la contratación temporal a jornada completa de más de doscientas personas con una inversión de más de seis millones de euros. Los perfiles son técnicos superiores en administración de empresas, audiovisuales, periodistas, arquitectos, etcétera. Se pretende fomentar el talento, el relevo generacional y mejorar el currículo. "Un plan que no solo da trabajo sino que construye ciudad".

También se ha firmado una convenio con la Asociación Periferia para la realización de actividades preventivas que contemplen la integración social de la infancia y la adolescencia.

También se han aprobado subvenciones para impulsar actuaciones que fomentan la igualdad en el movimiento LGTBi.

Por último, se han destinado 18,5 millones para el contrato de limpieza de colegios de la ciudad en los próximo tres años.