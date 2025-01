Valencia limitará los apartamentos turísticos a un dos por ciento por barrio pero no cerrará aquellos que lo excedan

El Ayuntamiento de Valencia prepara una normativa que limitará los apartamentos turísticos a un dos por ciento del número de viviendas por cada barrio. Además, en lo que a oferta de plazas turísticas se refiere, y donde se engloba también la oferta hotelera, no podrá superar el ocho por ciento de los vecinos empadronados en el distrito. Además, se permitirá revertir el uso terciario de los bajos, en los que se ha permitido la instalación de apartamentos, en viviendas residenciales, siempre que las condiciones de los mismos lo permitan y no estén colindantes con una actividad molesta.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Juan Giner, ha informado esta mañana de que diferentes delegaciones del Consistorio han estudiado las viviendas de uso turístico y la regulación de la normativa existente en las distintas ciudades, y que tras ello, la junta de Gobierno ha dado el visto bueno al borrador de las normas por lo que ahora se pasa al periodo de consultas a las asociaciones, al sector afectado, y a los grupos políticos y se llevará al Ayuntamiento para que los ciudadanos puedan hacer las sugerencias pertinentes, para luego volver al pleno para su aprobación definitiva, que se prevé que no sea antes del mes de mayo, por lo que la moratoria para la concesión de licencias se prorrogará hasta que la normativa municipal se apruebe.

En palabras de Giner, esta norma será "de las más restrictivas de España. Será una regulación que ordene y que logre que Valencia sea para los valencianos, que sea la mejor ciudad para visitar e invertir, sí, pero que sea la mejor para los valencianos, poniendo por delante a los valencianos y su derecho a vivir en la ciudad".

Ha explicado que esta normativa "busca proteger al vecino, priorizar el uso de viviendas y el comercio de proximidad. apostando por un modelo turístico sostenible y de calidad, por lo que "cierra y limita las puertas a los apartamentos turísticos y protege a los vecinos con cinco candados:"

1- Prohíbe nuevas plazas turísticas que superen el 8 por ciento de los vecinos empadronados en el distrito.

2-No podrá superar el 8 por ciento de empadronados en el barrio.

3-Para evitar la pérdida del uso residencial, las viviendas de uso turístico no podrá superar el dos por ciento del número de viviendas residenciales en cada barrio.

4-Las viviendas de uso turístico no pueden superar el cinco por ciento de las viviendas de una manzana.

5-El 85 por ciento de las plantas bajas han de ser de uso comercial.

Y además se añade como incentivo la posibilidad de reversión de los apartamentos turísticos en planta baja en viviendas residenciales mediante la flexibilización entre el terciario y el residencial.

Giner ha explicado que en los barrios donde se excedan los porcentajes previstos "los alojamientos que tengan licencia no deben temer nada" por lo que ha descartado que el Ayuntamiento vaya a cerrar alojamientos legalizados y ha recordado que las licencias municipales no caducan por lo que no será psoible la revisión de las mismas.

Giner ha recordado que en un año y medio "llevamos 500 órdenes de cierre" y que ya se han cursado a las empresas suministradoras las cinco primeras denuncias para que corten el suministro de luz y de agua.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado también esta mañana las ayudas para la Escoleta Matinera, por 300.000 euros así como el Plan de formación de bomberos y Protección Civil con presupuesto de 150.000 euros. También la convocatoria de la tercera edición de las subvenciones para unas fallas neutras y sostenibles, dotado con 18.000 euros, según ha explicado el concejal portavoz, Juan Carlos Caballero.