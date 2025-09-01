Catalá convierte en gratuito el servicio de ayuda a domicilio en Valencia duplicando la inversión en cuidados

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este lunes que van a iniciar los trámites para que el Servicio de Ayuda a Domicilio sea gratuito, tanto para los actuales beneficiarios como para futuros usuarios, una decisión que ha sido "meditada por el Ayuntamiento tras la experiencia" de la dana.

Catalá ha presentado los detalles del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio que presta el Ayuntamiento a través del Servicio de Atención Primaria de la concejalía de Servicios Sociales, que fue adjudicado a la empresa Ogara SCA el 25 de julio, por 49.281.347 euros y por un plazo de tres años, prorrogable por uno más.

Entre las novedades, destacan la inminente gratuidad del servicio, la ampliación de las horas de atención en un 18 %, el aumento hasta un 23 % de las personas potencialmente beneficiarias y la participación de hasta 415 profesionales, según fuentes municipales.

Con este contrato se da "un salto cualitativo" en el cuidado de los mayores, de familias con menores en situación de riesgo social y de familias con especiales problemáticas sociales y sanitarias, ha resaltado Catalá, quien ha asegurado que van a ofrecer "más servicios, más cercanos y más eficaces para conseguir una mayor calidad de vida de los usuarios de la ayuda a domicilio".

La alcaldesa ha afirmado que "cuidar a quienes más lo necesitan ha sido siempre una de las prioridades de este Ayuntamiento, porque cuidar también es construir ciudad", y ha destacado que el nuevo contrato cumple el compromiso de destinar más presupuesto a este servicio, llegar a más personas y ofrecerles mejor atención directa.

Respecto a la inversión destinada, ha explicado que el anterior contrato de 2022 tenía un presupuesto de poco más de 22 millones de euros y ahora se aumenta un 123 %, hasta llegar a cerca de 49,3 millones de euros, lo que supone pasar de destinar anualmente 7,3 millones a más de 15,2 millones el primer año de contrato.

Ha señalado que también han ampliado el contrato de dos a tres años, con posibilidad de una prórroga, lo que "garantiza una mayor estabilidad a los beneficiarios, que no ven interrumpido su servicio".

Catalá ha destacado dos de las principales novedades del nuevo programa, además de la gratuidad: la activación de alojamientos temporales con manutención completa para casos de emergencias, y un servicio de reparaciones domésticas que garanticen la habitabilidad del hogar.

El presupuesto plurianual se distribuye en tres periodos, con un presupuesto de 16.427.115,69 euros cada uno, y contempla una prórroga opcional (del 1 de septiembre de 2028 al 31 de agosto de 2029) por el mismo importe.

Una de las mejoras estructurales más significativas del nuevo contrato será la posibilidad de activar una modificación presupuestaria de hasta el 20 % (equivalente a 9.477.182 euros) en caso de que se supere el umbral de 200 personas en lista de espera, para garantizar una respuesta ágil ante aumentos puntuales de demanda.

El nuevo contrato simplifica el modelo de gestión, mejora las condiciones laborales del personal y aumenta el número de profesionales de 368 a 415, mientras que se incluyen plazas residenciales de urgencia para personas que, tras un alta hospitalaria, no puedan afrontar el postoperatorio en su entorno habitual, según las mismas fuentes.

También se intensifican las actividades de dinamización social para prevenir la soledad no deseada y se prevé ampliar los servicios de limpieza de choque y desinsectación en los domicilios más afectados por problemáticas higiénico-sanitarias graves antes del alta en el servicio.