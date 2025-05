Tras la dana, con fallas lluviosas y sin Semana Santa en marzo: Valencia pierde visitantes el primer trimestre pero es el segundo mejor de la historia

La dana fue un duro golpe para el turismo en la ciudad de Valencia. El mes de noviembre hubo un parón total "por responsabilidad" y hasta enero "los datos no eran los mejores", pero un buen marzo ha hecho que los datos del primer trimestre de 2025 demuestren la "resiliencia" del sector turístico en la capital de la Comunitat. "La reacción rápida tras la dana con la campaña de 'Verte en Valencia nos alegra el corazón' permitió reforzar la imagen muy afectada a los mercados internacionales tras la catastrofe", ha explicado hoy Paula Llobet, concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Valencia presidenta de la Fundació Visit Valencia en la presentación de la nueva campaña que guiará la promoción turística de Valencia.

La concejala ha destacado que los datos demuestran que es la "segunda mejor cifra de la historia en pernoctaciones y viajeros" tras un año 2024 que ha tildado de "excepcional". Las pernoctaciones han bajado un 9,8% y los viajeros un 6,5%, con un ligero descenso también en la estancia media, que es de 2,3 noches, y del precio medio por habitación, que baja de nuevo tras superar por primera vez los 100 euros el año pasado hasta los 99,3 euros.

"El sector turístico es muy sensible y está afectado por cualquier acontecimiento meteorológico, geopolítico o social", ha explicado Llobet, que ha asegurado que tras la dana tuvieron que trabajar para restaurar la Marca Valencia, especialmente con embajadas. "Algunas embajadas en las recomendaciones de su página web pues recomendaban no viajar a Valencia. Lo que hicimos fue transmitir ese mensaje de que las principales infraestructuras no estaban dañadas y enseguida se entendió", ha explicado la concejala, que ha fijado el puente de diciembre como un momento clave para la puesta en marcha de la reactivación turística. "El hacer la Maratón de la ciudad a principios de diciembre traslado la imagen de que Valencia quería correr y el turismo era un motor importante".

Más allá de a un posible impacto prolongado de la dana, que en todo caso es residual, desde la Fundació Visit Valencia alegan que a la temporada baja se ha unido que este año "tuvimos unas Fallas lluviosas" que no ayudaron y Semana Santa no cayó en marzo, como sí fue el año pasado, por lo que prefieren compararlo con 2023, frente al cual hay un crecimiento de los datos y sitúan este periodo como el segundo mejor histórico. "Marzo fue bueno y el cierre del primer trimestre ha sido un 7% más que en 2023", insistió Llobet.

A pesar de todo, la concejala ha asegurado que hay capacidad para crecer. "La oferta hotelera de Valencia tiene margen de crecimiento. Las 20.000 plazas del 2023 estaban por debajo de la media y alejadas de otros destinos, tenemos margen de crecer", ha explicado.

La concejala ha puesto en liza que el "25% del turismo en Valencia es de congresos", lo que califica como "datos muy buenos". En ese sentido, ha explicado que desde el consistorio han desarrollado un "software para tener centralizados todos los grandes congresos", algo con lo que no se contaba anteriormente. "Es fundamental para dar un mejor servicio. Si el Palacio de Congresos está ocupado, ahora podemos saber dónde puede redirigirse la demanda", ha explicado.