La empresa valenciana que arrasa en tartas premium se lanza a la conquista de los sándwiches

Pepina Pastel tiene desde hace años un reconocido prestigio en el mundo de la pastelería. Sus "bombas calóricas" son irresistibles. Ahora, la empresa valenciana se lanza a la conquista del paladar de aquellos que son más de salado. Estrena el curso escolar incorporando a su carta de un sándwich artesanal. Esta propuesta salada combina pan recién horneado, ingredientes seleccionados y un toque creativo que solo Pepina sabe dar, según informan desde la empresa

“Queremos sorprender a nuestra comunidad con algo diferente, manteniendo la esencia de Pepina: hacer de cada bocado un recuerdo especial. Nuestro sándwich salado es la puerta de entrada nuevas experiencias dentro de la pastelería”, comenta Lara Guerrero, CEO de Pepina Pastel.

Los sabores

Cuenta con cuatro tipos diferentes de sándwiches, que van desde “jamón, pesto y burrata” para los más clásicos, a “pera, nueces y queso azul” para los que les guste probar nuevos sabores, y otros como “manzana, tomate y pesto” o “jamón, pistacho y trufa”. Los sándwiches estarán disponibles en la tienda de Valencia, a partir de este miércoles 10 de septiembre, tras ser testados con éxito en la tienda de Alzira. Hay que recordar, que, para probar este nuevo manjar, hay que acercarse a alguna de sus tiendas, ya que, por ahora, estos productos solo se adquieren en sus tiendas físicas. Con esta apuesta, la marca reafirma su espíritu innovador y su compromiso por ofrecer propuestas únicas que conecten con sus clientes más allá de lo esperado.