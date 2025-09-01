Más de 200.000 euros en 64 marchas contra el cáncer en Valencia

El circuito RunCáncer Valencia, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y la Fundación ‘la Caixa’, ha superado los 200.000 euros en su undécima edición tras celebrar 64 pruebas desde que se inició el pasado mes de marzo.

Más de 41.000 personas han participado en alguna de sus marchas y carreras que han tenido lugar hasta este último fin de semana de este mes de agosto. En estos cinco meses se han celebrado 64 marchas y cuatro carreras competitivas en Rafelbunyol, Paterna, Paiporta -que se unía por primera vez este año al circuito- y Alboraya.

Desde septiembre hasta diciembre, el circuito 100% solidario por la investigación en cáncer celebrará hasta 50 nuevas marchas en municipios como Tous, Utiel, Meliana, l’Eliana, Puçol, Faura o Mislata, entre otros muchos.

Además, tendrán lugar nueve carreras competitivas que se celebrarán paralelamente a las tradicionales marchas. En septiembre la solidaridad llegará a las localidades de l’Alcúdia (día 6), Torrent (día 27) y Xàtiva (día 28). L’Olleria arrancará el mes de octubre (día 4) y le seguirán dos citas muy importantes en el calendario de RunCáncer: Gandía el día 12 y Valencia el día 19, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama.

Las pruebas con marcha y carrera de Alfafar el día 16 de noviembre y de Picassent el 14 de diciembre serán la antesala del cierre de esta edición, que tendrá lugar en la localidad valenciana de Alcàsser el día 28 de diciembre con su carrera de 10K.

Las inscripciones 100% solidarias están abiertas de forma 'online'. Además, los dorsales de las marchas también están disponibles en la sede Contra el Cáncer en Valencia y en las plantas de Deportes de los centros de El Corte Inglés de Nuevo Centro, Pintor Sorolla, Avda. de Francia e Hipercor Ademuz.

Como en cada edición desde que en 2015 se inició RunCáncer, la recaudación por la venta de dorsales de todas estas pruebas (5 euros 100% solidarios) se destinará de forma íntegra a financiar los proyectos de investigación oncológica que pone en marcha cada año Contra el Cáncer en Valencia.