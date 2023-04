El PP pide a RTVE que cambie el debate electoral de Valencia porque coincide con del Día de la Virgen

Conforme se acercan elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán el 28 de mayo, es más complicado que los candidatos encuentren hueco en sus agendas para dar entrevistas o participar en actos que no estaban programados con antelación. La candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, tenía reservado ya el 14 de mayo para asistir a los actos de celebración de la festividad de la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad y que se celebran el 14 de mayo.

Los populares no han faltado nunca a estos actos y no quieren hacerlo. Por este motivo, Catalá ha remitido una carta a RTVE, en la que solicita que se cambie el debate con los candidatos a la Alcaldía que la televisión pública ha programado para ese día. "Me gustaría informarle que ese día, entre los actos previstos, se encuentra la Procesión General, con inicio a las 19 horas desde la Catedral".

Carta que María José Catalá (PP) ha enviado a RTVE La Razón

Por ello, solicita "por respeto a todos los valencianos que acudan ese día a ver o participar en la procesión, y teniendo en cuenta que yo participo activamente en los actos del Día de la Virgen, que cambie de fecha el debate".

En la carta, también solicita al director de Contenidos Informativos de RTVE, Josep Vilar, que retransmita los actos de la festividad. "Este año se celebra el Centenario de Coronación de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Se trata de un día muy importante para los valencianos que nos gusta estar junto a nuestra patrona y la retransmisión acercaría ese día a quienes no pueden acudir a los actos previstos, además de dar a conocer a toda España la devoción que tenemos todos los valencianos a la Geperudeta".