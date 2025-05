El turismo de lujo en Valencia, lleno de incertezas tras la dana

La ciudad de Valencia todavía nota los rescoldos de una dana que ha sido un jarro de agua fría para el sector turístico, especialmente el dedicado al turismo internacional, de mayor poder adquisitivo, que todavía lastra la recuperación del sector.

Los 535.503 turistas que llegaron a Valencia en el primer trimestre del año suponen un descenso del 6,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. La causa principal está en el mercado internacional, que baja un 11,3% por tan solo un 1,5% del nacional, que sufre una caída del 11,3%, según los datos de la Fundació Visit València.

Con el descenso de dobles dígitos del mes de marzo, ya son cinco los meses consecutivos con peores datos interanuales. El dato preocupa al sector turístico, especialmente por la caída de los cinco principales mercados internacionales: Italia (-46,7%), Alemania (-48,8%), Francia (-33,6%), Reino Unido (-29,4%) y Estados Unidos (-20,4%).

«El efecto dana en Valencia ha hecho mucho daño indiscutiblemente», explica a LA RAZÓN Javier Vallés, vicepresidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec). «Un destino posicionarlo cuesta horrores, pero el que se desposicione en el contexto internacional es muy fácil», indica Vallés, que asegura que no ayudó que hubiese «televisiones alemanas en la plaza de la Reina diciendo que Valencia era una catástrofe cuando no había nada» tras la riada, ya que «el cliente no discierne Valencia capital de Paiporta, todo engloba la marca y destino Valencia».

Fuentes de la Fundació Visit València achacan el «bajón» a una ralentización del turismo en general en España, no solo en la ciudad de Valencia, pero recalcan que a pesar de los datos, el mes de marzo fue mejor que el del año 2023 y la ocupación hotelera en Semana Santa del 91,4% muestra que la recuperación ya está en marcha.

Más allá de la dana

A pesar de los malos datos, el sector no achaca la ralentización solo a un efecto de arrastre de la dana, sino a «un cúmulo de circunstancias» entre las que se incluyen la incertidumbre en la economía internacional tras la guerra arancelaria de Donald Trump. «Venimos de una temporada mala por la dana pero es que cuando tenemos que recuperar, no estamos como estábamos», explica un empresario del sector turístico que ofrece paquetes de actividades a clientes de alto poder adquisitivo y que asegura que no cree que el repunte de la temporada alta dé para «compensar» y llegar a los números del año anterior.

Este empresario asegura que las tres primeras semanas de noviembre fueron «a cero» tras cancelaciones por gente que creía que tenía «inundado el local o por empatía con las víctimas», pero que más allá de ese caso «excepcional» la temporada baja «ha sido bsatante más baja de lo habitual» y aunque abril ha ido bien, llevan un descenso de entre un 10% y 15% con respecto al año anterior.

Al igual que la patronal hotelera, no considera que la ralentización este primer trimestre sea solo por la dana y sí achaca la situación internacional. «Los norteamericanos si están pensando en política no piensan en viajar», dice, y lo achaca a «un patrón de comportamiento»: «No es por el hecho de que no tengan dinero sino porque no piensan en montar un viaje».

Desde la patronal hotelera consideran que los aranceles no serán decisorios y apuntana que el mercado estadounidense, que está creciendo mucho, puede ralentizar un poco la subida, pero seguirá viniendo, especialmente tras la puesta en marcha a partir del 20 de junio de un vuelo directo a Valencia desde Montreal. «La línea aérea con Canadá es súper importante de visibilización para el norte de América», explica Vallés, que echa en falta eso sí una línea directa con Nueva York como tuvo entre 2009 y 2012 la ciudad. «Eso sí es importante», recalca. Ese es uno de los principales objetivos del presidente Carlos Mazón para esta legislatura.

A pesar de todo, Vallés confía en la recuperación y espera que el sector hotelero esté «sino al 100% al menos a un 90%» para el mes de julio, unos buenos datos que confirma el empresario turístico. «Estábamos acostumbrados a unos números que te subes a la parra, pero estamos bien».