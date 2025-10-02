Última hora: Quevedo cancela su concierto en el Roig Arena de este jueves por problemas de salud

Bomba de última hora. El artista canario Quevedo ha cancelado su concierto con el que iba a cerrar su gira esta noche en el Roig Arena por "motivos de salud", según han comunicado las promotoras Taste The Floor y DQE Productions. Se desconoce cuál es el percance de salud que le impide subirse al escenario hoy en Valencia para finalizar su tour "Buenas noches".

Pero que no salte la alarma: Quevedo sí vendrá a Valencia. El concierto se celebrará finalmente el sábado 25 de octubre en el mismo recinto.

En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas, según ha anunciado el Roig Arena.

Ahora, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.