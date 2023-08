Valencia activa un plan contra los okupas en colaboración con la Sareb

El Ayuntamiento de Valencia y la Sareb colaborarán para evitar la ocupación ilegal de inmueblesen la ciudad. Así lo ha anunciado el concejal de Seguridad y Movilidad de Valencia, Jesús Carbonell, tras reunirse con directivos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

Ha explicado que el objetivo es evitar que hayan condiciones insalubres en los edificios y conflictos que puedan afectar a la ciudadanía como ocurre en la el edificio de la avenida Constitución sobre el que se trabaja para lograr su desalojo. «No vamos a escatimar en esfuerzos para erradicar esta lacra».

Esta reunión se celebró después de que el pasado 16 de agosto el Consistorio propusiese una sanción de 3.001 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por el estado de insalubridad en la que se encuentra una finca ocupada ilegalmente en la avenida Constitución.

En declaraciones posteriores a EFE, fuentes de la Sareb han explicado que no podía actuar sobre ese inmueble, que procede de un préstamo impagado y cuyo caso ya está en los juzgados para una ejecución hipotecaria, porque el proceso para que sea legal poseedor de este edificio aún no ha concluido, y no puede actuar en él.

No obstante, añadieron que conocen la situación de la «ocupación conflictiva» del edificio y recordaron que en enero se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para tratar el asunto.

Carbonell ha remarcado que el equipo de Gobierno está intensificando las medidas contra la ocupación ilegal y que desde la semana pasada la Policía Local está informando a todos los habitantes de la finca en cuestión las alternativas que disponen y que pueden consultar en el Área de Servicios Sociales.

El concejal del PSPV Javier Mateo ha acusado la pasada semana al PP de no haber puesto en marcha medidas contra la ocupación ilegal pese a los continuos anuncios realizados en campaña electoral.

Sin padrón

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunció que el Ayuntamiento va a ofrecer un servicio de información a las comunidades de vecinos que tengan okupas y que estén generando un problema de convivencia, y que ese servicio estará plenamente coordinado con la Policía Local, con una unidad que se va a recuperar para trabajar en esta materia.

Ha explicado que la okupación, para el Partido Popular "es una cuestión a combatir, legalmente y formalmente con todos los medios que tengamos". La alcaldesa ha dicho que muchas de las competencias son estatales, "pero todo lo que dependa del Ayuntamiento hay que hacerlo, como por ejemplo, dar de baja en el padrón a todas las personas que están ocupando irregularmente una vivienda". De este modo, al no estar empadronado, se dificulta el acceso a las ayudas sociales.