El PP valenciano se reivindica tras el aval de Feijóo a Mazón

Solo Andalucía supera en número de afiliados al PP de la Comunidad Valenciana. El PPCV, esa máquina todopoderosa de ganar elecciones en el pasado volvió a tomar fuerza en las últimas elecciones. Recuperó las principales alcaldías y también las tres diputaciones provincias. Todo apuntaba a que un nuevo ciclo había empezado, una era en la que el PP soñó con volver a gobernar en solitario. La dana se llevó eso y otras muchas cosas. La gestión de la riada puso al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la cuerda floja, pero ocho meses después la realidad es que sigue al frente del Consell y del partido.

En este contexto y con las imágenes del mitin que presidió Alberto Núñez Feijóo en Alicante, el PPCV afronta con total tranquilidad el próximo congreso. El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, defiende que el de Alicante ha sido, hasta el momento, el acto más multitudinario dentro del tour que el presidente del PP inició para movilizar a la militancia de cara al cónclave el fin de semana del 5 y 6 de julio. «Feijóo reconoció la gestión que ha realizado el presidente Mazón sobre la dana. Es la única administración que está respondiendo».

En el PPCV que se avale el trabajo que Mazón está haciendo para devolver la normalidad a los municipios afectados por la dana equivale a apoyar al presidente. Fue él mismo quien ligó su futuro a la reconstrucción de la provincia de Valencia.

Ocho meses después quedan muchas cosas por hacer, pero las ayudas se han gestionado con agilidad y se ha trabajado para reparar infraestructuras básicas como la red de metro, que comenzó a circular por la zona dana este mismo viernes. «Todo sin contar con el apoyo de Sánchez, que asfixia a la Comunitat Valenciana», insiste Pérez Llorca. «El FLA extraordinario se ha estado enviando durante los últimos doce años y justo ahora, cuando la Comunidad Valenciana se encuentra en la situación más compleja de su historia, no se autoriza».

Los populares valencianos no están dispuestos a pasar de perfil en el Congreso. Han presentado varias enmiendas a la ponencia política para que el reparto del Fondo de Liquidez Extraordinaria (FLA) tenga unas reglas claras de reparto, y otra para que aquel que reciba ayudas cuando se produzca una situación sobrevenida, como es la dana, no tenga que tributar. En una tercera enmienda solicitan que aquellas infraestructuras que se consideran esenciales para evitar catástrofes naturales no se puedan demorar.

Por lo demás, admite que las prioridades del PP valenciano están reflejadas en el Congreso. «Si no se habla explícitamente de financiación autonómica es porque no es necesario. El PP sí ha logrado consensuar una única postura sobre esta materia. Todos han admitido que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada y también la necesidad de articular un fondo de nivelación».

Camps en la retaguardia

Sobre la celebración de un congreso en la Comunidad Valenciana que pueda producir un cambio de liderazgo, Pérez Llorca considera que no se celebrará este año. Se trata de un debate que se da por zanjado, aunque eso sí, los liderazgos deben quedar suficientemente claros para preparar las elecciones de 2027 y el tiempo vuela. De ahí, que apueste claramente por celebrar un cónclave en 2026 donde «serán los militantes los que decidirán el futuro del partido». «2026 puede ser un buen año» e insiste en que la urgencia de 2025 es impulsar la reconstrucción y no embarcar al partido en un proceso congresual.

En la retaguardia, el ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, sigue su carrera en solitario reivindicándose como la persona idónea para afrontar este cambio. De hecho, prepara un nuevo acto en Valencia para el próximo día 9 de julio donde podría confirmar lo que dejó en el aire el pasado mes de mayo: su intención de presentarse a presidir del PP valenciano. Pérez Llorca es muy claro en esta cuestión.

Reitera que tiene todo el apoyo del partido por la persecución judicial que vivió, pero insiste en que no ha elegido el mejor momento para postularse. «¿Le hubiera gustado que se lo hicieran a él? No es momento de confrontar», pues no hay congreso convocado.