Sociedad
Los valencianos se divorcian menos que hace un año
Las demandas de disolución matrimonial en la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre de este año fueron 2.771, lo que supone un 12,1 % menos que en el mismo periodo de 2024
Las demandas de disolución matrimonial registradas en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre de este año fueron 2.771, lo que supone un 12,1 % menos que las 3.152 contabilizadas en el mismo periodo de 2024, según el informe trimestral del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre abril y junio de este año, las demandas de separación no consensuadas fueron las únicas que experimentaron un incremento interanual, concretamente del 14,7 %, al alcanzar las 39, cinco más que un año antes.
Por el contrario, las separaciones consensuadas entre los cónyuges, 83, se redujeron un 6,7 %, con seis demandas menos que en el segundo trimestre del pasado año.
Una tendencia igualmente a la baja se produjo en los dos tipos de demandas de divorcio: las litigiosas o no consensuadas, con 964, decrecieron un 18,9 %, si se comparan con las 1.188 de un año antes, mientras que las de mutuo acuerdo, 1.680, registraron un descenso del 8,6 % (1.839 se presentaron entre abril y junio de 2024). Finalmente, el número de nulidades matrimoniales se incrementaron en un 150 %, de dos a cinco casos.
Por provincias, las demandas de disolución matrimonial, sumadas todas las modalidades, crecieron en Valencia y Castellón, pero disminuyeron en Alicante.
En la provincia de Valencia se presentaron 1.501, frente a las 1.716 del mismo periodo del año anterior, distribuidas de la siguiente manera: 1 nulidad, 936 divorcios consensuados, 495 divorcios no consensuados, 47 separaciones consensuadas y 22 contenciosas.
En la de Alicante, se contabilizaron 960 procedimientos, por los 1.010 registrados entre abril y junio de 2024, desglosados así: 3 nulidades, 573 divorcios de mutuo acuerdo, 345 divorcios sin acuerdo, 26 separaciones consensuadas y 13 litigiosas.
Finalmente, en la provincia de Castellón se interpusieron 310 demandas de disolución matrimonial, cuando un año antes la cifra se situó en 337. En este segundo trimestre de 2025, los juzgados castellonenses registraron 1 nulidad, 171 divorcios con consenso, otros 124 sin él, 10 separaciones consensuadas y 4 no consensuadas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar