¿Cómo se escribe: por qué, porque, por que o porqué?

La Real Academia Española (RAE) ofrece en su página web aclaraciones de consultas lingüísticas, con el fin de fomentar el uso correcto de cada palabra o expresión. Es el caso de porqué, porque, por qué y por que, todas se ven recogidas por el diccionario, de tal manera que cada una tiene un significado diferente.

Porqué

Se trata de un sustantivo que, según la RAE, “equivale a causa, motivo, razón, y se escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal”. Se utiliza normalmente precedido de artículo u otro determinante. Por ejemplo: “No comprendo el porqué de tu actitud”. Su plural sería “porqués”.

Por qué

Esta secuencia está formada por la preposición “por” y el interrogativo o exclamativo “qué”. Se utiliza para “introducir oraciones exclamativas e interrogativas directas e indirectas”. Es decir, valdría tanto en la oración “¿por qué no viniste ayer a la fiesta?” como en “¡por qué calles más bonitas estamos paseando!” o en “no comprendo por qué te pones así”.

Porque

Hemos hablado de la pregunta y ahora es el turno de la respuesta. “Porque” es una conjunción átona, razón por la que se escribe sin tilde, y que según la RAE puede usarse con dos valores. Por una parte, como conjunción casual, para introducir oraciones subordinadas “que expresan causa” (“No fui a la fiesta porque no tenía ganas”); también se emplea “como encabezamiento de las respuestas a las preguntas introducidas por “por qué”. (“¿Por qué no viniste?” “Porque no tenía ganas”).

Por que

Puede tratarse de la preposición “por” junto al pronombre relativo “que”, caso en el que es más corriente usar el relativo con un artículo antepuesto: “Este es el motivo por el que te llamé”. Asimismo, se puede usar la preposición “por” con una conjunción subordinante “que”. Esta secuencia aparece en el caso de verbos, sustantivos o adjetivos “que rigen un complemento introducido por la preposición ‘por’ y llevan además una oración subordinada introducida por ‘que’”, según la RAE. Por ejemplo, “están ansiosos por que empecemos a trabajar en el proyecto”.