María José Llergo: “Me han aconsejado que modere mi acento andaluz y nunca he cedido”

La cantaora María José Llergo, una de las voces jóvenes más potentes del flamenco actual, defendió ayer la riqueza de los acentos en el habla, porque, dijo, “son una riqueza absoluta”. En una rueda de prensa sobre la campaña que ha protagonizado para Cruzcampo, Llergo explicó que “el acento son como los trazos de un pintor, que componen su obra”. “El acento es como si mi voz estuviera rasgada por la historia de mi gente y de mi pueblo, el pueblo andaluz. Es mi sangre, mi familia, mi niñez, el campo. Es un retrato mío instantáneo que permite que al verme puedas ver, sin contártelo, quién soy”, explicó.

La cordobesa recordó su infancia en Pozoblanco, donde el acento se fragua. “Recuerdo la conexión con la tierra. Y recuerdo que no había tiempo, lo ponía el sol. Aprendí a amar el campo y a amar la voz, a entretenerme con ella”, dijo. Preguntada acerca de si, como cantaora y joven, pertenece a una generación dispuesta a romper tópicos, señaló: “Los tópicos se tiran por tierra solos, porque son caducos. Cualquier etiqueta es irreal, porque te encuentras con que cada persona es única y diferente. Yo solo quiero ser yo, ser la mejor que pueda aquí y cada día”.

Llergo ensalzó a los colaboradores en la campaña: “Me gustan mucho los chicos de Habla tu andaluz, porque cuando vivía en Barcelona había personas que me proponían moderar mi acento. Y yo nunca cedí. Pero ver un movimiento que estaba sucediendo en Andalucía que decía: ’'Cateto tú, que no entiendes el andaluz’', me daba una fuerza que me hacía tirar para adelante”, dijo la cantaora. “No voy a moderar mi acento, porque estaría coartando quien soy y no estaría siendo sincera contigo”, explicó.

Rosario y Lolita, las hijas de Lola Flores, que protagoniza la campaña de la cervecera que “resucita” a Lola Flores, explicaron que la campaña había sido casi “como un milagro” por la manera de representar a la artista e incluso su mirada “inimitable”. “El acento es el alma que lleva cada uno, su identidad y sus raíces”, dijo Rosario. “Y mi madre está por todas partes, no hay más que abrir las redes sociales, dando fuerza a la gente y a los jóvenes de ahora”, añadió. “Siempre tuvo mucho tirón con la juventud -dijo Lolita-. La gente la seguía con devoción, hasta los niños chicos. Y eso es por la verdad que tenía, su autenticidad y lo sabia que era”. Ambas recordaron la fuerza de sus frases, como “el brillo de los ojos no se opera” o “si me queréis, irse”, por no hablar del suceso del pendiente que perdió en una actuación que se grababa para televisión. “Menos mal que ese pendiente se encontró”, bromearon.

Lolita es quien pone voz a Lola en la campaña aunque, según afirman, su madre habría firmado las palabras que dice en el “spot”. “Puede que no hubiese dicho ’'empowerment’', pero no era una persona inculta. Se esforzaba por aprender o por saber cómo se decían las cosas. Lo habría dicho así, con su acento”, dijo Rosario. Por su parte, Marta García, directora de marketing de Heineken España dijo que Cruzcampo sale en defensa del acento “porque lo llevamos en la sangre. Nacimos en Andalucía hace 116 años y siempre hemos sido una cerveza muy especial. La cerveza es un producto vivo, con alma y Cruzcampo lo tiene, como cada uno de los españoles, que tiene su acento propio”.