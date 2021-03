Quiero un Man Ray aunque sea robado

Las expectativas en la casa Christie’s, una vez más, eran altas. Se estimaba que el lote de Man Ray se vendiera por algo más de 2 millones de euros, 1,8 tirando a la baja. Casi 200 objetos suyos, y de otros artistas surrealistas, que salían al mejor postor bajo la polémica de que la mayoría de las piezas eran de propiedad dudosa. Sin embargo, se superaron las previsiones. La cifra original se triplicó y el último mazazo elevó el montante a los 6 millones de euros. Pujas por tierra, mar y aire («in situ», internet y teléfono) de 23 países. De nuevo, el morbo se convirtió en un plus y disparó el valor del tesoro.

Lo vemos cada día en «La resistencia» (Movistar), donde la muñeca «robada» por Omar Montes en Cantora, cuando el cantante tuvo aquel romance con la hija de Pantoja (antiguamente conocida como Chabelita y ahora evolucionada a «Isa P»), cotiza al alza. Invitado que pasa por el programa, invitado que bromea sobre el juguete. Anabel Pantoja intentó rescatarla para la familia, pero imposible, el regalo de Montes al programa se queda, de momento, junto a Broncano.

Lo mismo pasa cuando un equipo de fútbol asciende o logra cualquier otro hito: primero, invasión de campo, y, después, el asalto a los jugadores. Da igual que sea el hombre franquicia del equipo que el último de la fila, el objetivo es llevarse todo sin preguntar. Camiseta, por supuesto, pero también pantalón, botas, medias... Lo que haga falta. Y el calzón se queda más por pudor que por respeto.

Pues con lo último de Man Ray y sus colegas ha sucedido algo parecido. Dio igual que el grupo que vela por el bienestar del legado del artista, Man Ray Trust, avisase de que 148 de los objetos (de un total de 188) podrían ser robados por Lucien Treillard, ex asistente del artista que da nombre a la colección que heredó su viuda en 2003. Christie’s se defendió diciendo que nunca hubo pruebas definitivas, así que tiraron hacia adelante para disfrute del respetable, que no lo dudó y compró absolutamente todo. No quedaron ni las migajas. No vaya a ser que se arrepientan.