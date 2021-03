“The Fallout” y “Lily Topples the World”, grandes triunfadoras del palmarés en el Festival SXSW

A pesar de que la pandemia no parezca ofrecer un respiro inmediato, poco a poco y de manera progresiva, la industria del cine de todo el mundo se va rencontrando a sí misma. Eso es, al menos, lo que se puede deducir de la celebración del Festival South By Southwest (SXSW), lugar de encuentro para lo más independiente del cine y la música norteamericanos y que en esta edición, celebrada en clave digital y telemática, se ha centrado en recoger las miradas de los lugares más recónditos del mundo: desde un clan feminista de luchadoras de “wrestling” en Ciudad Juárez, a la reivindicación por la eutanasia de los pacientes con ELA, pasando por documentales como “The Return: Life after ISIS”, de la española Alba Sotorra sobre las novias arrepentidas del Estado Islámico que han vuelto a poner sobre la mesa el concepto de lo apátrida.

De entre todas las historias a competición oficial, de la que quedaron fuera bombazos como el de Demi Lovato para Youtube o las grabaciones perdidas de Tom Petty, el jurado del festival con sede oficial en Austin, Texas, ha elegido premiar dos historias que parten desde lo femenino y desde el nicho, para acabar explotando en alegorías de lo humano. En el apartado de ficción, el premio mayor ha sido para “The Fallout”, el debut en la dirección de la actriz Megan Park sobre una joven que tiene que superar el trauma de un episodio violento en su instituto. La película, además de estar rodada con una sutileza extrema y un ritmo impropio del “drama indie” en el que se suele etiquetar todo lo que triunfa en el SXSW o en Sundance, explora las diferencias en su relación con su familia y sus amigos después del episodio. Pese a no estar en ninguna de las quinielas, donde destacaba la “Violet” de Justine Bateman protagonizada por una soberbia Olivia Munn, “The Fallout” se puede entender como una ganadora de consenso y, sobre todo, un impulso a su producción en busca de ventas internacionales y peceras más grandes.

En el apartado documental, sin duda el más interesante por el atrevimiento del SXSW para con su sección oficial, el Gran Premio del Jurado fue a parar a “Lily Topples the World”, un filme sobre Lily Hevesh, youtuber y una de las “artistas de dominó” más relevantes del mundo. Para los oídos inquietos, los artistas del dominó son aquellos que trascienden el tradicional juego de fichas y las utilizan para crear efectos y componer imágenes cuando son derribadas las piezas. En la película, dirigida por Jeremy Workman, seguimos a Lily desde sus primeras charlas en universidades y centros comunitarios, hasta su firma con la juguetera Spin Master para producir sus propias fichas de dominó, pasando por rodajes publicitarios o una visita al programa de Jimmy Fallon, para el que montó uno de sus efectos de manera personalizada.

El magnetismo de la película, más allá del carisma de Hevesh, pasa por lo circunstancial: el documental producido por Kelly Marie Tran (”Star Wars”) utiliza el nicho de los efectos dominó para contar una historia, primero, sobre la adopción en Estados Unidos y, segundo, sobre el avance pese a mil barreras de una niña, ya mujer, que ante la falta de una escena propia que escalar, se la ha inventado y ha conseguido, literalmente, inventarse el trabajo con el que quería desde pequeña ganarse la vida. No se trata de la historia de superación, que se desecha cuando se entiende que la pretensión de Hevesh es colaborativa, comunitaria y alérgica a la “mentalidad del tiburón”, sino de intentar narrar desde lo humano el génesis de una comunidad a lomos de una pasión.

Entre los premios menores cabe la mención de honor del jurado a “Introducing, Selma Blair”, un retrato cercano de la batalla de la actriz con la esclerosis múltiple y la victoria de “Play it safe” en el apartado de cortometrajes.