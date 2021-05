Vuelve la normalidad por Almagro y vuelven los veranos de mucho calor, pero también, después de una edición de 2020 que se salvó con muchó orgullo, de mucho teatro. Sor Ana de la Trinidad será la encargada de poner este año lema al festival con uno de sus versos: “Y el tiempo breve pasarás en flores”, “con el que el Festival mantiene su apuesta por la visibilidad de las mujeres del Siglo de Oro”, presentan de una cita que transcurrirá del 1 al 25 de julio. De esta forma, Almagro se volverá a convertir en “la auténtica reserva natural”, asegura Ignacio García (director), del teatro áureo con programación en el Corral de Comedias, Teatro Adolfo Marsillach, AUREA, Patio de Fúcares, Teatro Municipal y Palacio de los Oviedo.

Será este último el encargado de volver a abrir una nueva edición con la entrega del Premio Corral de Comedias a la actriz Julieta Serrano en el primero de julio. Ese mismo día, la Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenará “Antonio y Cleopatra”, de William Shakespeare, en versión de Vicente Molina Foix, dirección de José Carlos Plaza y protagonizada por Ana Belén y Lluís Homar. La CNTC también estará presente con el “Castelvines y Monteses”, de Lope de Vega, que ahora mismo ocupa el escenario principal del Teatro de la Comedia bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta; “El príncipe constante”, de Calderón y dirigida por Xavier Albertí; “La comedia de las maravillas”, de Ramón de la Cruz y Lluïsa Cunillé; y el espectáculo infantil “Lope sobre ruedas”, dirigido por Mireia Fernández.

Ante la ausencia de país invitado del año pasado (en 2018 fue Colombia y, en el 19, México) por cuestiones pandémicas, en esta ocasión el certamen recupera tradiciones y Portugal estará presente con su “aportación patrimonial y su importancia durante los siglos XVI y XVII, en todos los aspectos, pero con especial atención a la cultura literaria y teatral”. Así, compañías lusas acercarán parte de su historia y corpus cultural a través del talento artístico contemporáneo. Un intercambio que puede recordar al del propio Siglo de Oro, donde las compañías iban y venían dado que regía la misma corona en los dos países y había una unidad teatral y una unidad de pensamiento.

En "El cantar de cantares" Ignacio García versiona a Fray Luis de León

Respecto al “Programa Portugal”, los días 2 y 3 de julio se podrá ver en el Palacio de los Oviedo “A contenda dos labradores de Caldelas o Entremés Famoso sobre da pesca do Río Miño”, de la Compañía de Teatro de Braga y Centro Dramático Galego; el 7 de julio, en AUREA, se representará “Castro”, del Teatro Nacional Sâo Joâo de Oporto; los días 16 y 17 de julio, en la Casa Palacio de los Villareal (Palacio de los Oviedo), llegará “Embarcaçâo do infierno”, de A escola da noite y Centro Dramático de Évora; los días 22 y 23 de julio, en el Teatro Municipal, la compañía Nao D’amores representará “Nise, la tragedia de Inés de Castro”; y el domingo 25, en AUREA, tendrá lugar el concierto de “Os músicos do Tejo”.

Pero no solo habrá invitados de fuera de nuestras fronteras, Ignacio García también ha querido dar protagonismo a las compañías nacionales y, de esta forma, Navarra será la Comunidad Autónoma invitada para apostar “por la descentralización del Siglo de Oro y por escuchar las voces de otros territorios de la nación cuyas miradas son diferentes”. La música, la danza, la mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo, la mística, Sor Juana Inés de la Cruz, Fray Luis de León… serán algunos de los protagonistas indiscutibles de un programa que irá del 9 de julio al 24.

En total, 38 compañías realizarán 84 funciones. Habrá un total de 11 estrenos, 7 de ellos absolutos y 4 en nuestro país. Destaca el citado “Antonio y Cleopatra”, en versión de Vicente Molina Foix, pero también “La reina muerta” (Corral), ficción sonora sobre Inés de Castro y Blanca de Navarra, un texto de Alfonso Latorre bajo la dirección de Benigno Moreno, una coproducción de Radio Nacional de España y Telón Producciones; “El perro del hortelano”, versionada y dirigida por Paco Mir, una coproducción de Sofía Aguilar Producciones de Arte y Vania Produccions; “La vida es sueño”, en versión y dirección de Pablo Viar, una producción de Producciones La Folía; y “Las bizarrías de Belisa”, de la compañía Clásicos on the Road.

En el Teatro Municipal se estrenarán “Francisca”, de Producciones 099 bajo la dirección de Fredeswinda Gijón, un recorrido por la vida de Francisca de Pedraza; y “Amor es más laberinto”, de Sor Juana Inés de la Cruz, una producción de Al hilo teatro bajo la dirección de Claudio Hochman.

Asemás, los certámenes Almagro Off y Barroco Infantil se celebrarán on-line, y los espectáculos ganadores se programarán en el Teatro Municipal y el Museo Nacional del Teatro organizará la exposición “El teatro de la vida. Gerardo Vera” en la Iglesia de San Agustín.

Por su parte, para el cartel de esta edición se ha tomado una imagen del escenógrafo, arquitecto e intelectual del teatro portugués José Manuel Castanheira. Diseñado a propósito para la ocasión e inspirado en la línea que las imágenes del Festival han tenido en los últimos años sobre la mujer y el empoderamiento de la mujer en el Barroco, pero en este caso con una visión fresca, original, luminosa y veraniega que, además, tiene una relación directa con el lema. Inspirado por el verso de Sor Ana de la Trinidad, “Y el tiempo breve pasarás en flores” Castanheira ha inventado una mujer florida, teatral, que es observada por esas sillas parecidas a las del Corral de Comedias y que encarna ese valor de esperanza y de un tiempo nuevo que, sin duda, va a representar esta edición del Festival.